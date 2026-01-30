  1. У світі

Tesla припиняє випуск Model S і Model X на користь гуманоїдних роботів

17:14, 30 січня 2026
Ілон Маск анонсував згортання флагманських електромобілів через нові пріоритети компанії.
Компанія Tesla офіційно підтвердила плани повністю припинити виробництво седана Model S (з 2012 року) та кросовера Model X (з 2015 року). Про зміну стратегії повідомив генеральний директор Ілон Маск, зазначивши, що заводські площі у Фрімонті потрібні для нового пріоритетного напрямку – масового виробництва гуманоїдних роботів Tesla Optimus, повідомляє Gizmodo.

За словами Маска, скорочення випуску Model S та Model X розпочнеться вже у наступному кварталі з поступовою зупинкою виробництва. Раніше цього літа Tesla припинила приймати замовлення на ці моделі в Європі. «Це трохи сумно, але настав час завершити програми S та X. Це частина нашого переходу до автономного майбутнього», – прокоментував Маск.

Після припинення випуску флагманських моделей компанія зосередиться на більш масових і доступних електромобілях – Model 3, Model Y та пікапі Cybertruck, водночас відкриваючи можливості для масштабного виробництва роботів Optimus, яких планується випускати мільйонними тиражами.

