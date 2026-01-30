Tesla прекращает выпуск Model S и Model X в пользу гуманоидных роботов

Илон Маск анонсировал сворачивание флагманских электромобилей из-за новых приоритетов компании.

Компания Tesla официально подтвердила планы полностью прекратить производство седана Model S (с 2012 года) и кроссовера Model X (с 2015 года). Об изменении стратегии сообщил генеральный директор Илон Маск, отметив, что заводские площади во Фримонте нужны для нового приоритетного направления – массового производства гуманоидных роботов Tesla Optimus, сообщает Gizmodo.

По словам Маска, сокращение выпуска Model S и Model X начнется уже в следующем квартале с постепенной остановкой производства. Ранее этим летом Tesla прекратила принимать заказы на эти модели в Европе. «Это немного грустно, но пришло время завершить программы S и X. Это часть нашего перехода к автономному будущему», – прокомментировал Маск.

После прекращения выпуска флагманских моделей компания сосредоточится на более массовых и доступных электромобилях – Model 3, Model Y и пикапе Cybertruck, одновременно открывая возможности для масштабного производства роботов Optimus, которые планируется выпускать миллионными тиражами.

