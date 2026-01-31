  1. У світі

Радник прем’єра Словаччини Лайчак подав у відставку після оприлюднення листування з Епштейном

21:47, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Роберт Фіцо прийняв відставку радника з нацбезпеки на тлі резонансу після публікації матеріалів у справі Епштейна.
Радник прем’єра Словаччини Лайчак подав у відставку після оприлюднення листування з Епштейном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мирослав Лайчак, радник прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, вирішив піти у відставку після того, як було оприлюднено його листування із Джеффрі Епштейном. Про це повідомило видання Aktuality.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Лайчак був радником Фіцо з національної безпеки. Сам прем'єр-міністр повідомив, що приймає його відставку.

Видання вказує, що Мирослав Лайчак був міністром закордонних справ Словаччини у 2012−2020 роках. З 2017 до 2018 року він очолював 72-у сесію Генасамблеї ООН, з 1 січня до 31 грудня 2019 року — був виконавчим головою ОБСЄ.

30 січня Мін’юст США оприлюднив нові документи, що стосуються Джеффрі Епштейна. Ці файли додали подробиць щодо зв’язків Епштейна з кількома відомими фігурами — зокрема, і з Мирославом Лайчаком (на той час — очільником МЗС Словаччини).

За даними видання, спочатку Лайчак заперечував зв’язок і заявляв, що «не розуміє», як його ім'я могло бути підписано під цими повідомленнями. Згодом він сказав, що не може підтвердити справжність повідомлень, оскільки йдеться про давнє минуле і він не пам’ятає всіх деталей. Проте наголосив, що листування було неформальним і не мало «жодного реального змісту».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]