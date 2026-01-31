Радник прем’єра Словаччини Лайчак подав у відставку після оприлюднення листування з Епштейном

Роберт Фіцо прийняв відставку радника з нацбезпеки на тлі резонансу після публікації матеріалів у справі Епштейна.

Мирослав Лайчак, радник прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, вирішив піти у відставку після того, як було оприлюднено його листування із Джеффрі Епштейном. Про це повідомило видання Aktuality.

Лайчак був радником Фіцо з національної безпеки. Сам прем'єр-міністр повідомив, що приймає його відставку.

Видання вказує, що Мирослав Лайчак був міністром закордонних справ Словаччини у 2012−2020 роках. З 2017 до 2018 року він очолював 72-у сесію Генасамблеї ООН, з 1 січня до 31 грудня 2019 року — був виконавчим головою ОБСЄ.

30 січня Мін’юст США оприлюднив нові документи, що стосуються Джеффрі Епштейна. Ці файли додали подробиць щодо зв’язків Епштейна з кількома відомими фігурами — зокрема, і з Мирославом Лайчаком (на той час — очільником МЗС Словаччини).

За даними видання, спочатку Лайчак заперечував зв’язок і заявляв, що «не розуміє», як його ім'я могло бути підписано під цими повідомленнями. Згодом він сказав, що не може підтвердити справжність повідомлень, оскільки йдеться про давнє минуле і він не пам’ятає всіх деталей. Проте наголосив, що листування було неформальним і не мало «жодного реального змісту».

