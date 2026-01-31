  1. В мире

Советник премьер-министра Словакии Лайчак подал в отставку после обнародования переписки с Эпштейном

21:47, 31 января 2026
Роберт Фицо принял отставку советника по нацбезопасности на фоне резонанса после публикации материалов по делу Эпштейна.
Мирослав Лайчак, советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо, решил уйти в отставку после того, как была обнародована его переписка с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило издание Aktuality.

Лайчак был советником Фицо по вопросам национальной безопасности. Сам премьер-министр сообщил, что принимает его отставку.

Издание указывает, что Мирослав Лайчак был министром иностранных дел Словакии в 2012–2020 годах. С 2017 по 2018 год он возглавлял 72-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, с 1 января по 31 декабря 2019 года — был исполнительным председателем ОБСЕ.

30 января Министерство юстиции США обнародовало новые документы, касающиеся Джеффри Эпштейна. Эти файлы добавили подробности о связях Эпштейна с несколькими известными фигурами — в частности, и с Мирославом Лайчаком (на тот момент — главой МИД Словакии).

По данным издания, сначала Лайчак отрицал связь и заявлял, что «не понимает», как его имя могло быть подписано под этими сообщениями. Позже он сказал, что не может подтвердить подлинность сообщений, поскольку речь идет о давнем прошлом и он не помнит всех деталей. При этом подчеркнул, что переписка была неформальной и не имела «никакого реального содержания».

Словакия

