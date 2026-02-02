У Південній Кореї запустять ШІ-систему кібернагляду для виявлення маніпуляцій цінами на акції

У Південній Кореї ШІ вже допомагає виявляти маніпуляції з криптовалютами.

Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) оголосила про модернізацію платформи на основі штучного інтелекту для моніторингу ринку віртуальних активів у межах посилення боротьби з дедалі складнішими схемами маніпулювання, а також анонсували ШІ-систему кібернагляду для виявлення маніпуляцій цінами на акції, пише Koreatimes.

Платформа Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis (VISTA) призначена для обробки великих масивів торговельних даних, автоматичного виявлення аномальних транзакцій і візуалізації торговельної поведінки. У FSS зазначили, що VISTA вже стала ключовим інструментом розслідувань у справах, пов’язаних із криптовалютами.

У грудні минулого року служба розширила обчислювальні потужності, встановивши два нові сервери з високопродуктивними центральними та графічними процесорами. На цій інфраструктурі регулятор розробив автоматизовану модель виявлення, яка визначає підозрілі періоди маніпуляцій цінами без ручного втручання.

Система аналізує всі можливі часові інтервали — від секунд до місяців — і розраховує аномальні торговельні показники в усіх сегментах ринку. Це дозволяє виявляти схеми маніпулювання незалежно від частоти їх виникнення.

«Ми поетапно розширюватимемо аналітичні можливості на основі ШІ до кінця цього року, щоб раніше виявляти незаконні торги та пришвидшувати розслідування», — заявив представник FSS.

Плани також передбачають запуск нових інструментів, здатних автоматично ідентифікувати мережі підозрілих акаунтів, залучених до скоординованих маніпуляцій цінами. Паралельно регулятор має намір запровадити аналітику, що оброблятиме й інтерпретуватиме аномальні тексти, пов’язані з торгівлею, по тисячах криптоактивів.

Окремо Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) разом із Корейською біржею повідомили, що у вівторок запустять ШІ-систему кібернагляду для посилення раннього виявлення маніпуляцій цінами на акції та інших зловживань на ринку.

Нову систему розробили у відповідь на зростання онлайн-порушень, зокрема поширення неправдивої інформації та скоординоване просування акцій через форуми, соцмережі та YouTube з метою незаконного впливу на ціни. Вона аналізує цифровий контент — публікації, повідомлення про спам-SMS, відео — у поєднанні з даними про рух котирувань. Цінні папери, позначені системою як підозрілі, перевірятимуться регуляторами з подальшими поглибленими розслідуваннями за потреби.

«Ми й надалі розширюватимемо використання штучного інтелекту для боротьби з недобросовісною торгівлею на ринках капіталу», — наголосили у FSC.

