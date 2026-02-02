  1. У світі

У Південній Кореї запустять ШІ-систему кібернагляду для виявлення маніпуляцій цінами на акції

20:11, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Південній Кореї ШІ вже допомагає виявляти маніпуляції з криптовалютами.
У Південній Кореї запустять ШІ-систему кібернагляду для виявлення маніпуляцій цінами на акції
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) оголосила про модернізацію платформи на основі штучного інтелекту для моніторингу ринку віртуальних активів у межах посилення боротьби з дедалі складнішими схемами маніпулювання, а також анонсували ШІ-систему кібернагляду для виявлення маніпуляцій цінами на акції, пише Koreatimes.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Платформа Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis (VISTA) призначена для обробки великих масивів торговельних даних, автоматичного виявлення аномальних транзакцій і візуалізації торговельної поведінки. У FSS зазначили, що VISTA вже стала ключовим інструментом розслідувань у справах, пов’язаних із криптовалютами.

У грудні минулого року служба розширила обчислювальні потужності, встановивши два нові сервери з високопродуктивними центральними та графічними процесорами. На цій інфраструктурі регулятор розробив автоматизовану модель виявлення, яка визначає підозрілі періоди маніпуляцій цінами без ручного втручання.

Система аналізує всі можливі часові інтервали — від секунд до місяців — і розраховує аномальні торговельні показники в усіх сегментах ринку. Це дозволяє виявляти схеми маніпулювання незалежно від частоти їх виникнення.

«Ми поетапно розширюватимемо аналітичні можливості на основі ШІ до кінця цього року, щоб раніше виявляти незаконні торги та пришвидшувати розслідування», — заявив представник FSS.

Плани також передбачають запуск нових інструментів, здатних автоматично ідентифікувати мережі підозрілих акаунтів, залучених до скоординованих маніпуляцій цінами. Паралельно регулятор має намір запровадити аналітику, що оброблятиме й інтерпретуватиме аномальні тексти, пов’язані з торгівлею, по тисячах криптоактивів.

Окремо Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) разом із Корейською біржею повідомили, що у вівторок запустять ШІ-систему кібернагляду для посилення раннього виявлення маніпуляцій цінами на акції та інших зловживань на ринку.

Нову систему розробили у відповідь на зростання онлайн-порушень, зокрема поширення неправдивої інформації та скоординоване просування акцій через форуми, соцмережі та YouTube з метою незаконного впливу на ціни. Вона аналізує цифровий контент — публікації, повідомлення про спам-SMS, відео — у поєднанні з даними про рух котирувань. Цінні папери, позначені системою як підозрілі, перевірятимуться регуляторами з подальшими поглибленими розслідуваннями за потреби.

«Ми й надалі розширюватимемо використання штучного інтелекту для боротьби з недобросовісною торгівлею на ринках капіталу», — наголосили у FSC.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Південна Корея штучний інтелект акції ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]