В Южной Корее запустят ИИ-систему кибернадзора для выявления манипуляций ценами на акции

В Южной Корее ИИ уже помогает выявлять манипуляции с криптовалютами.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) объявила о модернизации платформы на основе искусственного интеллекта для мониторинга рынка виртуальных активов в рамках усиления борьбы с все более сложными схемами манипулирования, а также анонсировали ИИ-систему кибернадзора для выявления манипуляций ценами на акции, пишет Koreatimes.

Платформа Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis (VISTA) предназначена для обработки больших массивов торговых данных, автоматического выявления аномальных транзакций и визуализации торгового поведения. В FSS отметили, что VISTA уже стала ключевым инструментом расследований по делам, связанным с криптовалютами.

В декабре прошлого года служба расширила вычислительные мощности, установив два новых сервера с высокопроизводительными центральными и графическими процессорами. На этой инфраструктуре регулятор разработал автоматизированную модель выявления, которая определяет подозрительные периоды манипуляций ценами без ручного вмешательства.

Система анализирует все возможные временные интервалы — от секунд до месяцев — и рассчитывает аномальные торговые показатели во всех сегментах рынка. Это позволяет выявлять схемы манипулирования независимо от частоты их возникновения.

«Мы поэтапно будем расширять аналитические возможности на основе ИИ до конца этого года, чтобы раньше выявлять незаконные торги и ускорять расследования», — заявил представитель FSS.

Планы также предусматривают запуск новых инструментов, способных автоматически идентифицировать сети подозрительных аккаунтов, вовлеченных в скоординированные манипуляции ценами. Параллельно регулятор намерен внедрить аналитику, которая будет обрабатывать и интерпретировать аномальные тексты, связанные с торговлей, по тысячам криптоактивов.

Отдельно Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) совместно с Корейской биржей сообщили, что во вторник запустят ИИ-систему кибернадзора для усиления раннего выявления манипуляций ценами на акции и других злоупотреблений на рынке.

Новую систему разработали в ответ на рост онлайн-нарушений, в частности распространение ложной информации и скоординированное продвижение акций через форумы, социальные сети и YouTube с целью незаконного влияния на цены. Она анализирует цифровой контент — публикации, сообщения о спам-SMS, видео — в сочетании с данными о движении котировок. Ценные бумаги, отмеченные системой как подозрительные, будут проверяться регуляторами с последующими углубленными расследованиями при необходимости.

«Мы и далее будем расширять использование искусственного интеллекта для борьбы с недобросовестной торговлей на рынках капитала», — подчеркнули в FSC.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.