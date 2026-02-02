Приховала психологічне лікування до шлюбу: Верховний суд Туреччини визнав жінку винною у розпаді сім’ї

Суд дійшов висновку, що замовчування лікування підриває довіру між подружжям і може бути підставою для розлучення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Туреччини ухвалив показове рішення у справі про розлучення: жінку, яка до шлюбу приховала від чоловіка факт психологічного лікування та вживання ліків, визнали повністю винною у розпаді шлюбу. Про це повідомляє Нaberturk.

Чоловік зазначив, що до весілля дружина не сказала йому про психологічне лікування. За його словами, він дізнався про це вже після одруження — через її поведінку, яку вважав дивною та нетиповою.

Подружжя фактично прожило разом близько півтора місяця, після чого жінка повернулася до батьків. Свідки в суді підтвердили, що під час шлюбу вона поводилася не так, як зазвичай очікують у суспільстві. Також суд вивчив їхнє листування, де жінка визнала, що свідомо приховувала від чоловіка свій психологічний стан і лікування.

Суд першої інстанції відмовив у розлученні, пояснивши це тим, що психологічні проблеми до шлюбу самі по собі не можуть бути підставою для розірвання подружжя. Таку ж позицію зайняла і Друга цивільна палата Регіонального апеляційного суду Газіантепа. Там зазначили, що події, які сталися до шлюбу, можуть за певних умов бути підставою для визнання шлюбу недійсним, але не для розлучення.

Однак Друга цивільна палата Верховного суду Туреччини не погодилася з такими висновками. Суд наголосив: жінка не лише не розповіла про лікування до весілля, а й продовжувала приховувати цю інформацію під час спільного життя. Таку поведінку визнали такою, що підриває довіру між подружжям.

У рішенні зазначено, що саме ці дії призвели до серйозного конфлікту, який зруйнував шлюб і зробив його продовження неможливим. Верховний суд визнав, що чоловік мав законні підстави для розлучення, скасував рішення апеляційного суду та направив справу на повторний розгляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.