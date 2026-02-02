  1. У світі

Приховала психологічне лікування до шлюбу: Верховний суд Туреччини визнав жінку винною у розпаді сім’ї

17:12, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд дійшов висновку, що замовчування лікування підриває довіру між подружжям і може бути підставою для розлучення.
Приховала психологічне лікування до шлюбу: Верховний суд Туреччини визнав жінку винною у розпаді сім’ї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Туреччини ухвалив показове рішення у справі про розлучення: жінку, яка до шлюбу приховала від чоловіка факт психологічного лікування та вживання ліків, визнали повністю винною у розпаді шлюбу. Про це повідомляє Нaberturk.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Чоловік зазначив, що до весілля дружина не сказала йому про психологічне лікування. За його словами, він дізнався про це вже після одруження — через її поведінку, яку вважав дивною та нетиповою.

Подружжя фактично прожило разом близько півтора місяця, після чого жінка повернулася до батьків. Свідки в суді підтвердили, що під час шлюбу вона поводилася не так, як зазвичай очікують у суспільстві. Також суд вивчив їхнє листування, де жінка визнала, що свідомо приховувала від чоловіка свій психологічний стан і лікування.

Суд першої інстанції відмовив у розлученні, пояснивши це тим, що психологічні проблеми до шлюбу самі по собі не можуть бути підставою для розірвання подружжя. Таку ж позицію зайняла і Друга цивільна палата Регіонального апеляційного суду Газіантепа. Там зазначили, що події, які сталися до шлюбу, можуть за певних умов бути підставою для визнання шлюбу недійсним, але не для розлучення.

Однак Друга цивільна палата Верховного суду Туреччини не погодилася з такими висновками. Суд наголосив: жінка не лише не розповіла про лікування до весілля, а й продовжувала приховувати цю інформацію під час спільного життя. Таку поведінку визнали такою, що підриває довіру між подружжям.

У рішенні зазначено, що саме ці дії призвели до серйозного конфлікту, який зруйнував шлюб і зробив його продовження неможливим. Верховний суд визнав, що чоловік мав законні підстави для розлучення, скасував рішення апеляційного суду та направив справу на повторний розгляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]