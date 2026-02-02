Скрыла психологическое лечение до брака: Верховный суд Турции признал жену виновной в распаде семьи

Суд пришел к выводу, что замалчивание лечения подрывает доверие между супругами и может быть основанием для развода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Турции вынес показательное решение по делу о разводе: женщину, которая до брака скрыла от мужа факт психологического лечения и приема лекарств, признали полностью виновной в распаде брака. Об этом сообщает Haberturk.

Мужчина указал, что до свадьбы жена не сообщила ему о психологическом лечении. По его словам, он узнал об этом уже после заключения брака — по ее поведению, которое считал странным и нетипичным.

Супруги фактически прожили вместе около полутора месяцев, после чего женщина вернулась к родителям. Свидетели в суде подтвердили, что во время брака она вела себя не так, как обычно ожидается в обществе. Также суд изучил их переписку, в которой женщина признала, что сознательно скрывала от мужа свое психологическое состояние и лечение.

Суд первой инстанции отказал в разводе, объяснив это тем, что психологические проблемы до брака сами по себе не могут быть основанием для расторжения брака. Такую же позицию заняла и Вторая гражданская палата Регионального апелляционного суда Газиантепа. Там отметили, что события, произошедшие до брака, при определенных условиях могут быть основанием для признания брака недействительным, но не для развода.

Однако Вторая гражданская палата Верховного суда Турции не согласилась с такими выводами. Суд подчеркнул: женщина не только не рассказала о лечении до свадьбы, но и продолжала скрывать эту информацию во время совместной жизни. Такое поведение признали подрывающим доверие между супругами.

В решении указано, что именно эти действия привели к серьезному конфликту, который разрушил брак и сделал его продолжение невозможным. Верховный суд признал, что мужчина имел законные основания для развода, отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.