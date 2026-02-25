Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії на початку березня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися на початку березня. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
За словами Глави держави, 26 лютого відбудеться участь секретаря РНБО та голови переговорної групи України Рустема Умєрова з переговорниками від США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Вони обговорять план економічного відновлення країни і деталі обміну полоненими.
Також одним із питань є підготовка до тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США.
«Вона буде, на наш погляд, на початку березня», — додав Зеленський.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.