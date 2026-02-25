Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії на початку березня

Українська сторона проведе консультації з представниками США, де обговорять підготовку до нової зустрічі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися на початку березня. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Глави держави, 26 лютого відбудеться участь секретаря РНБО та голови переговорної групи України Рустема Умєрова з переговорниками від США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Вони обговорять план економічного відновлення країни і деталі обміну полоненими.

Також одним із питань є підготовка до тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США.

«Вона буде, на наш погляд, на початку березня», — додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.