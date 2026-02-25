  1. В Украине

Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале марта

11:35, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинская сторона проведет консультации с представителями США, где обсудят подготовку к новой встрече.
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале марта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в начале марта. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, 26 февраля состоится участие секретаря СНБО и главы переговорной группы Украины Рустема Умерова с переговорщиками от США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Они обсудят план экономического восстановления страны и детали обмена пленными.

Также одним из вопросов является подготовка к трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США.

«Она будет, на наш взгляд, в начале марта», — добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф президент Украина Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Военнослужащих, уволенных со службы до 25 лет, смогут призывать только с их согласия

Законопроект предусматривает совершенствование правовых гарантий для военнослужащих с опытом службы.

Важные решения для агробизнеса и банков: новые кейсы переданы в Большую Палату

Большая Палата решит, что важнее: преимущественное право арендатора или воля собственника земельного участка

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

240 запросов в реестр, 11 млн гонорара и поездки в Крым: новые спецзаседания ВККС и ОМЭ

Пятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]