Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в начале марта

Украинская сторона проведет консультации с представителями США, где обсудят подготовку к новой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в начале марта. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

По словам Главы государства, 26 февраля состоится участие секретаря СНБО и главы переговорной группы Украины Рустема Умерова с переговорщиками от США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Они обсудят план экономического восстановления страны и детали обмена пленными.

Также одним из вопросов является подготовка к трехсторонней встрече между Украиной, Россией и США.

«Она будет, на наш взгляд, в начале марта», — добавил Зеленский.

