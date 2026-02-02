  1. У світі

У Каліфорнії адвокатів, які подають документи до суду, зобов’язали перевіряти інформацію, створену ШІ

21:42, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокати мають вживати «розумних заходів» для перевірки достовірності матеріалів, створених ШІ, виправляти неправдиві або вигадані фрагменти та усувати упереджений контент.
У Каліфорнії адвокатів, які подають документи до суду, зобов’язали перевіряти інформацію, створену ШІ
Фото: iStock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Сенат штату Каліфорнія ухвалив законопроєкт, який вимагає від адвокатів перевіряти точність усіх матеріалів, створених із використанням штучного інтелекту, зокрема судових посилань і іншої інформації у процесуальних документах, пише Reuters.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціатива, що вважається однією з перших у законодавчих органах штатів США щодо регулювання використання ШІ юристами, передана на розгляд Асамблеї штату Каліфорнія. Окрім правил для адвокатів, документ забороняє арбітрам у позасудових спорах делегувати ухвалення рішень генеративному ШІ, а також покладатися на інформацію, створену ШІ поза матеріалами справи, без попереднього повідомлення сторін.

Згідно із законопроєктом, адвокати мають вживати «розумних заходів» для перевірки достовірності матеріалів, створених ШІ, виправляти неправдиві або вигадані фрагменти та усувати упереджений контент. Також їм заборонено завантажувати конфіденційну, персональну чи іншу непублічну інформацію до публічних генеративних ШІ-інструментів і необхідно гарантувати, що використання ШІ не призводить до незаконної дискримінації осіб чи спільнот.

 «У міру того як ШІ стає дедалі поширенішим у правовій системі, нам потрібні чіткі запобіжники для захисту конфіденційності клієнтів і гарантії того, що юридичні рішення ухвалюють реальні люди, а не алгоритми», — сказав автор законопроєкту Том Умберг.

Документ є частиною ширшого пакета ініціатив Каліфорнії щодо управління ризиками ШІ, зокрема нещодавно ухваленого закону, який зобов’язує великі компанії розкривати заходи зі зменшення потенційних катастрофічних ризиків від передових моделей ШІ.

Законопроєкт для юристів розвиває чинні професійні вимоги, зокрема обов’язок спиратися на наявне право у судових поданнях. За аналізом Сенату, він моделювався за правилами використання ШІ суддями та працівниками судів у Каліфорнії, а також з урахуванням рішення апеляційного суду штату, який оштрафував адвоката на $10 тис. за вигадані дані та наголосив на необхідності перевіряти всі посилання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США адвокат штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]