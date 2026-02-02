У Каліфорнії адвокатів, які подають документи до суду, зобов’язали перевіряти інформацію, створену ШІ

Адвокати мають вживати «розумних заходів» для перевірки достовірності матеріалів, створених ШІ, виправляти неправдиві або вигадані фрагменти та усувати упереджений контент.

У США Сенат штату Каліфорнія ухвалив законопроєкт, який вимагає від адвокатів перевіряти точність усіх матеріалів, створених із використанням штучного інтелекту, зокрема судових посилань і іншої інформації у процесуальних документах, пише Reuters.

Ініціатива, що вважається однією з перших у законодавчих органах штатів США щодо регулювання використання ШІ юристами, передана на розгляд Асамблеї штату Каліфорнія. Окрім правил для адвокатів, документ забороняє арбітрам у позасудових спорах делегувати ухвалення рішень генеративному ШІ, а також покладатися на інформацію, створену ШІ поза матеріалами справи, без попереднього повідомлення сторін.

Згідно із законопроєктом, адвокати мають вживати «розумних заходів» для перевірки достовірності матеріалів, створених ШІ, виправляти неправдиві або вигадані фрагменти та усувати упереджений контент. Також їм заборонено завантажувати конфіденційну, персональну чи іншу непублічну інформацію до публічних генеративних ШІ-інструментів і необхідно гарантувати, що використання ШІ не призводить до незаконної дискримінації осіб чи спільнот.

«У міру того як ШІ стає дедалі поширенішим у правовій системі, нам потрібні чіткі запобіжники для захисту конфіденційності клієнтів і гарантії того, що юридичні рішення ухвалюють реальні люди, а не алгоритми», — сказав автор законопроєкту Том Умберг.

Документ є частиною ширшого пакета ініціатив Каліфорнії щодо управління ризиками ШІ, зокрема нещодавно ухваленого закону, який зобов’язує великі компанії розкривати заходи зі зменшення потенційних катастрофічних ризиків від передових моделей ШІ.

Законопроєкт для юристів розвиває чинні професійні вимоги, зокрема обов’язок спиратися на наявне право у судових поданнях. За аналізом Сенату, він моделювався за правилами використання ШІ суддями та працівниками судів у Каліфорнії, а також з урахуванням рішення апеляційного суду штату, який оштрафував адвоката на $10 тис. за вигадані дані та наголосив на необхідності перевіряти всі посилання.

