  1. В мире

В Калифорнии адвокатов, подающих документы в суд, обязали проверять информацию, созданную ИИ

21:42, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокаты должны принимать «разумные меры» для проверки достоверности материалов, созданных ИИ, исправлять ложные или вымышленные фрагменты и устранять предвзятый контент.
В Калифорнии адвокатов, подающих документы в суд, обязали проверять информацию, созданную ИИ
Фото: iStock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США Сенат штата Калифорния принял законопроект, который требует от адвокатов проверять точность всех материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта, в том числе судебных ссылок и иной информации в процессуальных документах, пишет Reuters.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатива, считающаяся одной из первых в законодательных органах штатов США по регулированию использования ИИ юристами, передана на рассмотрение Ассамблеи штата Калифорния. Помимо правил для адвокатов, документ запрещает арбитрам во внесудебных спорах делегировать принятие решений генеративному ИИ, а также полагаться на информацию, созданную ИИ вне материалов дела, без предварительного уведомления сторон.

Согласно законопроекту, адвокаты обязаны принимать «разумные меры» для проверки достоверности материалов, созданных ИИ, исправлять ложные или вымышленные фрагменты и устранять предвзятый контент. Также им запрещено загружать конфиденциальную, персональную или иную непубличную информацию в публичные генеративные ИИ-инструменты, и необходимо гарантировать, что использование ИИ не приводит к незаконной дискриминации отдельных лиц или сообществ.

«По мере того как ИИ становится все более распространенным в правовой системе, нам нужны четкие предохранители для защиты конфиденциальности клиентов и гарантии того, что юридические решения принимают реальные люди, а не алгоритмы», — сказал автор законопроекта Том Умберг.

Документ является частью более широкого пакета инициатив Калифорнии по управлению рисками ИИ, в частности недавно принятого закона, который обязывает крупные компании раскрывать меры по снижению потенциальных катастрофических рисков от передовых моделей ИИ.

Законопроект для юристов развивает действующие профессиональные требования, в том числе обязанность опираться на действующее право в судебных подачах. По анализу Сената, он был смоделирован по правилам использования ИИ судьями и работниками судов в Калифорнии, а также с учетом решения апелляционного суда штата, который оштрафовал адвоката на 10 тыс. долларов за вымышленные данные и подчеркнул необходимость проверки всех ссылок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США адвокат искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]