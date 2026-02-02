В Калифорнии адвокатов, подающих документы в суд, обязали проверять информацию, созданную ИИ

Адвокаты должны принимать «разумные меры» для проверки достоверности материалов, созданных ИИ, исправлять ложные или вымышленные фрагменты и устранять предвзятый контент.

В США Сенат штата Калифорния принял законопроект, который требует от адвокатов проверять точность всех материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта, в том числе судебных ссылок и иной информации в процессуальных документах, пишет Reuters.

Инициатива, считающаяся одной из первых в законодательных органах штатов США по регулированию использования ИИ юристами, передана на рассмотрение Ассамблеи штата Калифорния. Помимо правил для адвокатов, документ запрещает арбитрам во внесудебных спорах делегировать принятие решений генеративному ИИ, а также полагаться на информацию, созданную ИИ вне материалов дела, без предварительного уведомления сторон.

Согласно законопроекту, адвокаты обязаны принимать «разумные меры» для проверки достоверности материалов, созданных ИИ, исправлять ложные или вымышленные фрагменты и устранять предвзятый контент. Также им запрещено загружать конфиденциальную, персональную или иную непубличную информацию в публичные генеративные ИИ-инструменты, и необходимо гарантировать, что использование ИИ не приводит к незаконной дискриминации отдельных лиц или сообществ.

«По мере того как ИИ становится все более распространенным в правовой системе, нам нужны четкие предохранители для защиты конфиденциальности клиентов и гарантии того, что юридические решения принимают реальные люди, а не алгоритмы», — сказал автор законопроекта Том Умберг.

Документ является частью более широкого пакета инициатив Калифорнии по управлению рисками ИИ, в частности недавно принятого закона, который обязывает крупные компании раскрывать меры по снижению потенциальных катастрофических рисков от передовых моделей ИИ.

Законопроект для юристов развивает действующие профессиональные требования, в том числе обязанность опираться на действующее право в судебных подачах. По анализу Сената, он был смоделирован по правилам использования ИИ судьями и работниками судов в Калифорнии, а также с учетом решения апелляционного суда штата, который оштрафовал адвоката на 10 тыс. долларов за вымышленные данные и подчеркнул необходимость проверки всех ссылок.

