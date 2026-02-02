  1. У світі

У Британії юриста позбавили права на професію за обман друга і таємний продаж спільного будинку

18:36, 2 лютого 2026
Юрист роками приховував продаж нерухомості, привласнив гроші та вводив співвласника в оману.
У Великій Британії юриста Пола Ллойда Джонса назавжди відсторонили від юридичної практики. Причина — він роками обманював свого колишнього друга, приховуючи продаж спільної нерухомості та привласнивши всі гроші. Таке рішення ухвалив Solicitors Disciplinary Tribunal — орган, який розглядає дисциплінарні справи проти юристів. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Пол Ллойд Джонс і його знайомий Герант Джонс ще у 2006 році разом купили будинок. Вони були рівноправними співвласниками майна. Згодом між чоловіками виник особистий конфлікт, і їхні стосунки зіпсувалися.

У 2017 році Пол Ллойд Джонс без відома та згоди партнера організував продаж цього будинку. Угоду завершили, а всі гроші від продажу надійшли на його особистий банківський рахунок. При цьому співвласнику він писав повідомлення, що будинок ще нібито готують до продажу.

Як обман викрили

Лише у 2019 році Герант Джонс дізнався, що нерухомість давно продали. Після цього він звернувся зі скаргою до Solicitors Regulation Authority — державного регулятора, який контролює роботу юристів у Британії.

У скарзі він зазначив, що:

  • не давав згоди на продаж;
  • не знав про саму угоду;
  • не отримав жодної частини коштів;
  • його підпис у документах, імовірно, був підроблений.

Під час перевірки з’ясувалося, що протягом усього процесу продажу юрист навмисно не повідомляв співвласника про реальний стан справ і вводив його в оману.

Рішення дисциплінарного органу

Дисциплінарний трибунал дійшов висновку, що Пол Ллойд Джонс діяв свідомо і з особистих мотивів — через давню образу. У рішенні наголошується: як досвідчений юрист, який спеціалізувався на операціях з нерухомістю, він чудово розумів, що не має права продавати спільне майно без дозволу іншого власника.

Окремо зазначено, що постраждалий співвласник перебував у вразливому психологічному стані та не мав юридичних знань, чим обвинувачений фактично скористався.

У результаті Джонса остаточно позбавили права працювати юристом і зобов’язали сплатити 25 тисяч фунтів стерлінгів судових витрат.

юрист Велика Британія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

