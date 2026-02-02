В Британии юриста лишили права на профессию за обман друга и тайную продажу совместного дома

Юрист годами скрывал продажу недвижимости, присвоил деньги и вводил совладельца в заблуждение.

В Великобритании юриста Пола Ллойда Джонса навсегда отстранили от юридической практики. Причина — он годами обманывал своего бывшего друга, скрывая продажу совместной недвижимости и присвоив все деньги. Такое решение принял Solicitors Disciplinary Tribunal — орган, который рассматривает дисциплинарные дела против юристов. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Пол Ллойд Джонс и его знакомый Герант Джонс еще в 2006 году вместе купили дом. Они были равноправными совладельцами имущества. Со временем между мужчинами возник личный конфликт, и их отношения испортились.

В 2017 году Пол Ллойд Джонс без ведома и согласия партнера организовал продажу этого дома. Сделку завершили, а все деньги от продажи поступили на его личный банковский счет. При этом совладельцу он писал сообщения, что дом еще якобы готовят к продаже.

Как обман раскрыли

Лишь в 2019 году Герант Джонс узнал, что недвижимость давно продали. После этого он обратился с жалобой в Solicitors Regulation Authority — государственного регулятора, который контролирует работу юристов в Британии.

В жалобе он указал, что:

не давал согласия на продажу;

не знал о самой сделке;

не получил ни одной части средств;

его подпись в документах, вероятно, была подделана.

Во время проверки выяснилось, что на протяжении всего процесса продажи юрист умышленно не сообщал совладельцу о реальном положении дел и вводил его в заблуждение.

Решение дисциплинарного органа

Дисциплинарный трибунал пришел к выводу, что Пол Ллойд Джонс действовал сознательно и из личных мотивов — из-за давней обиды. В решении подчеркивается: как опытный юрист, специализировавшийся на операциях с недвижимостью, он прекрасно понимал, что не имеет права продавать совместное имущество без разрешения другого собственника.

Отдельно отмечено, что пострадавший совладелец находился в уязвимом психологическом состоянии и не имел юридических знаний, чем обвиняемый фактически воспользовался.

В результате Джонса окончательно лишили права работать юристом и обязали выплатить 25 тысяч фунтов стерлингов судебных расходов.

