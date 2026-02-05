Наказала закувати адвокатку в наручники: у США суддю звинуватили у перевищенні повноважень

Суддя наказала надягнути кайданки на адвокатку та посадити її до лави присяжних після суперечки в залі суду.

У штаті Техас суд присяжних висунув обвинувачення судді округу Бексар Розі Спідлін Гонсалес. Її підозрюють у незаконному обмеженні свободи людини та зловживанні службовим становищем.

Йдеться про інцидент, що стався ще понад рік тому під час судового засідання. За даними слідства, суддя наказала закувати адвокатку Елізабет Расселл у кайданки та посадити її до лави присяжних після суперечки в залі суду. Про перебіг справи передає місцевий мовник KSAT-TV.

Що сталося в суді

Конфлікт виник під час слухання справи про скасування умовного строку. Після того як підсудний визнав один із пунктів обвинувачення, його адвокатка попросила коротку перерву, щоб порадитися з клієнтом.

За інформацією джерела, підсудний мав інтелектуальні обмеження, тому захист наполягав на додатковому поясненні ситуації. Саме після цього між суддею та адвокаткою виникла гостра суперечка, яка завершилася наказом застосувати кайданки.

Обвинувачення та перебіг справи

Згідно з обвинувальним актом, суддя без згоди адвокатки обмежила її пересування та суттєво порушила її право на свободу. Після інциденту Расселл подала кримінальну скаргу.

У четвер Розі Спідлін Гонсалес добровільно з’явилася до суду та пройшла перше слухання у справі.

Офіс окружного прокурора округу Бексар відмовився вести цю справу через можливий конфлікт інтересів. Розслідування передали спеціальному прокурору з іншого судового округу. Коментарів від нього поки що немає.

Станом на тепер дисциплінарний орган, який контролює поведінку суддів у Техасі, не ухвалив жодних рішень щодо відсторонення Гонсалес.

Не перший скандал

У 2022 році суддя вже потрапляла в заголовки новин: у її ручній поклажі в аеропорту Сан-Антоніо виявили заряджений пістолет. Тоді вона сплатила штраф і пояснила інцидент неуважністю.

