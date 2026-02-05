  1. У світі

Наказала закувати адвокатку в наручники: у США суддю звинуватили у перевищенні повноважень

19:32, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддя наказала надягнути кайданки на адвокатку та посадити її до лави присяжних після суперечки в залі суду.
Наказала закувати адвокатку в наручники: у США суддю звинуватили у перевищенні повноважень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Техас суд присяжних висунув обвинувачення судді округу Бексар Розі Спідлін Гонсалес. Її підозрюють у незаконному обмеженні свободи людини та зловживанні службовим становищем.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про інцидент, що стався ще понад рік тому під час судового засідання. За даними слідства, суддя наказала закувати адвокатку Елізабет Расселл у кайданки та посадити її до лави присяжних після суперечки в залі суду. Про перебіг справи передає місцевий мовник KSAT-TV.

Що сталося в суді

Конфлікт виник під час слухання справи про скасування умовного строку. Після того як підсудний визнав один із пунктів обвинувачення, його адвокатка попросила коротку перерву, щоб порадитися з клієнтом.

За інформацією джерела, підсудний мав інтелектуальні обмеження, тому захист наполягав на додатковому поясненні ситуації. Саме після цього між суддею та адвокаткою виникла гостра суперечка, яка завершилася наказом застосувати кайданки.

Обвинувачення та перебіг справи

Згідно з обвинувальним актом, суддя без згоди адвокатки обмежила її пересування та суттєво порушила її право на свободу. Після інциденту Расселл подала кримінальну скаргу.

У четвер Розі Спідлін Гонсалес добровільно з’явилася до суду та пройшла перше слухання у справі.

Офіс окружного прокурора округу Бексар відмовився вести цю справу через можливий конфлікт інтересів. Розслідування передали спеціальному прокурору з іншого судового округу. Коментарів від нього поки що немає.

Станом на тепер дисциплінарний орган, який контролює поведінку суддів у Техасі, не ухвалив жодних рішень щодо відсторонення Гонсалес.

Не перший скандал

У 2022 році суддя вже потрапляла в заголовки новин: у її ручній поклажі в аеропорту Сан-Антоніо виявили заряджений пістолет. Тоді вона сплатила штраф і пояснила інцидент неуважністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя США адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]