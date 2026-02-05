Приказала заковать адвоката в наручники: в США судью обвинили в превышении полномочий

Судья приказала надеть наручники на адвоката и посадить ее на скамью присяжных после спора в зале суда.

В штате Техас суд присяжных выдвинул обвинения судье округа Бексар Рози Спидлин Гонсалес. Ее подозревают в незаконном ограничении свободы человека и злоупотреблении служебным положением.

Речь идет об инциденте, произошедшем более года назад во время судебного заседания. По данным следствия, судья приказала заковать адвоката Элизабет Расселл в наручники и посадить ее на скамью присяжных после спора в зале суда. О ходе дела сообщает местный вещатель KSAT-TV.

Что произошло в суде

Конфликт возник во время слушания дела об отмене условного срока. После того как подсудимый признал один из пунктов обвинения, его адвокат попросила короткий перерыв, чтобы посоветоваться с клиентом.

По информации источника, подсудимый имел интеллектуальные ограничения, поэтому защита настаивала на дополнительном разъяснении ситуации. Именно после этого между судьей и адвокатом возник острый спор, который завершился приказом применить наручники.

Обвинения и ход дела

Согласно обвинительному акту, судья без согласия адвоката ограничила ее передвижение и существенно нарушила ее право на свободу. После инцидента Расселл подала уголовную жалобу.

В четверг Рози Спидлин Гонсалес добровольно явилась в суд и прошла первое слушание по делу.

Офис окружного прокурора округа Бексар отказался вести это дело из-за возможного конфликта интересов. Расследование передали специальному прокурору из другого судебного округа. Комментариев от него пока нет.

По состоянию на данный момент дисциплинарный орган, который контролирует поведение судей в Техасе, не принял никаких решений относительно отстранения Гонсалес.

Не первый скандал

В 2022 году судья уже попадала в заголовки новостей: в ее ручной клади в аэропорту Сан-Антонио обнаружили заряженный пистолет. Тогда она уплатила штраф и объяснила инцидент невнимательностью.

