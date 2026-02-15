Помер кіт Пальмерстон — колишній головний мишолов МЗС Великої Британії

Останній рік він жив і «працював» на Бермудських островах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Помер кіт Пальмерстон — колишній головний мишолов Міністерства закордонних справ Великої Британії. Про це повідомили на сторінці акаунту в соцмережі X, який ведуть від його імені.

Пальмерстон помер 12 лютого на Бермудських островах, де протягом останнього року «працював» консультантом із питань котячих відносин.

У повідомленні зазначено, що він був особливим членом команди урядового будинку на Бермудських островах і улюбленцем родини. «Палмі був чудовим компаньйоном з лагідною вдачею, і нам його дуже не вистачатиме», — йдеться в дописі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.