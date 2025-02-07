Британський «перший котячий дипломат» отримав нову місію на Бермудських островах

Мишолов Пальмерстон повертається до дипломатії після кількох років «пенсії».

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній «постійний кіт»-мишолов Міністерства закордонних справ Великої Британії, Пальмерстон, повертається до дипломатії після кількох років відпочинку. Цього разу він отримав нову роль на Бермудських островах як «консультант із питань котячих відносин».

Як повідомляє BBC, Пальмерстона «вивели з пенсії» для виконання дипломатичних обов'язків на відстані майже 3500 миль від Британії. Він працюватиме у Британській заморській території, де його основні завдання — «відвідувати лише ті зустрічі, які він вважає важливими, давати поради, коли це необхідно, і дозволяти собі заслужений сон». Вагомою причиною повернення стало спілкування з новим губернатором Бермудських островів Ендрю Мердоком, котрий, до слова, також має кота та був колегою Пальмерстона в Міністерстві закордонних справ.

Пальмерстон став відомим у 2016 році, коли був представлений як «перший котячий дипломат» Великої Британії. Під час свого перебування на посаді він здобув популярність завдяки численним публічним виходам і навіть зіткненням із своїм відомим котячим сусідом — Ларрі, котом, який працює на Даунінг-стріт.

У 2020 році Пальмерстон пішов на пенсію, щоб проводити більше часу на свіжому повітрі. Однак, тепер його повернення до дипломатії стало важливою подією для багатьох його прихильників, зокрема на платформі X, де він має понад 99 000 підписників.

Пальмерстон, який став зіркою в серці британської дипломатії, тепер знову на шляху до нових дипломатичних висот на Бермудських островах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.