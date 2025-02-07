Британский «первый кошачий дипломат» получил новую миссию на Бермудских островах

Мышелов Пальмерстон возвращается к дипломатии после нескольких лет «пенсии».

Фото: BBC

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Бывший «постоянный кот»-мышелов Министерства иностранных дел Великобритании, Пальмерстон, возвращается в дипломатию после нескольких лет отдыха. На этот раз он получил новую роль на Бермудских островах как «консультант по вопросам кошачьих отношений».

Как сообщает BBC, Пальмерстона «вывели из пенсии» для выполнения дипломатических обязанностей на расстоянии почти 3500 миль от Британии. Он будет работать в Британской заморской территории, где его основные задачи - «посещать только те встречи, которые он считает важными, давать советы, когда это необходимо, и позволять себе заслуженный сон». Весомой причиной возвращения стало общение с новым губернатором Бермудских островов Эндрю Мердоком, который, к слову, также имеет кота и был коллегой Пальмерстона в Министерстве иностранных дел.

Пальмерстон стал известным в 2016 году, когда был представлен как «первый кошачий дипломат» Великобритании. Во время своего пребывания в должности он получил известность благодаря многочисленным публичным выходам и даже столкновениям со своим известным кошачьим соседом - Ларри, котом, который работает на Даунинг-стрит.

В 2020 году Пальмерстон ушел на пенсию, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе. Однако, теперь его возвращение к дипломатии стало важным событием для многих его поклонников, в частности на платформе X, где он имеет более 99 000 подписчиков.

Пальмерстон, который стал звездой в сердце британской дипломатии, теперь снова на пути к новым дипломатическим высотам на Бермудских островах.

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