  1. В мире

Умер кот Пальмерстон — бывший главный мышелов МИД Великобритании

08:30, 15 февраля 2026
Последний год он жил и «работал» на Бермудских островах.
Умер кот Пальмерстон — бывший главный мышелов Министерства иностранных дел Великобритании. Об этом сообщили на странице аккаунта в соцсети X, который ведут от его имени.

Пальмерстон умер 12 февраля на Бермудских островах, где в течение последнего года «работал» консультантом по вопросам кошачьих отношений.

В сообщении отмечается, что он был особым членом команды правительственного дома на Бермудских островах и любимцем семьи. «Палми был замечательным компаньоном с кротким нравом, и нам его будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

МИД животные Великобритания

