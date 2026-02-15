Умер кот Пальмерстон — бывший главный мышелов МИД Великобритании

Последний год он жил и «работал» на Бермудских островах.

Умер кот Пальмерстон — бывший главный мышелов Министерства иностранных дел Великобритании. Об этом сообщили на странице аккаунта в соцсети X, который ведут от его имени.

Пальмерстон умер 12 февраля на Бермудских островах, где в течение последнего года «работал» консультантом по вопросам кошачьих отношений.

В сообщении отмечается, что он был особым членом команды правительственного дома на Бермудских островах и любимцем семьи. «Палми был замечательным компаньоном с кротким нравом, и нам его будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

