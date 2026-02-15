  1. У світі

Поспішала на манікюр – у Польщі українка розігналася до 200 км/год та отримала штраф

14:40, 15 лютого 2026
Водійка пояснила порушення тим, що поспішала на манікюр з Любліна до Варшави.
У Польщі поліція зупинила 23-річну громадянку України, яка їхала зі швидкістю майже 200 км/год автошляхом з Любліна до Варшави. Про це повідомляє wPolsce.

Інцидент стався цього тижня на швидкісній трасі S12/S17 у напрямку Варшави. Правоохоронці помітили автомобіль Mercedes, який суттєво перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби.

Зафіксовано, що автомобіль рухався зі швидкістю близько 200 км/год при встановленому обмеженні 120 км/год на цій ділянці. Після зупинки з’ясувалося, що за кермом перебувала 23-річна українка, яка проживає у Варшаві.

Під час перевірки вона повідомила, що поспішала на запис до салону краси, де мала намір зробити манікюр.

За грубе перевищення швидкості їй виписали максимальний штраф за таке порушення — 2500 злотих (приблизно 30 264 гривні), а також нарахували 15 штрафних балів.

У разі повторного аналогічного правопорушення протягом двох років розмір штрафу становитиме 5000 злотих.

