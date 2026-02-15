  1. В мире

Спешила на маникюр – в Польше украинка разогналась до 200 км/ч и получила штраф

14:40, 15 февраля 2026
Водительница объяснила нарушение тем, что спешила на маникюр из Люблина в Варшаву.
В Польше полиция остановила 23-летнюю гражданку Украины, которая ехала со скоростью почти 200 км/ч по автодороге из Люблина в Варшаву. Об этом сообщает wPolsce.

Инцидент произошел на этой неделе на скоростной трассе S12/S17 в направлении Варшавы. Правоохранители заметили автомобиль Mercedes, который существенно превышал разрешенную скорость и обгонял другие транспортные средства.

Зафиксировано, что автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч при установленном ограничении 120 км/ч на этом участке. После остановки выяснилось, что за рулем находилась 23-летняя украинка, проживающая в Варшаве.

Во время проверки она сообщила, что спешила на запись в салон красоты, где намеревалась сделать маникюр.

За грубое превышение скорости ей выписали максимальный штраф за такое нарушение — 2500 злотых (примерно 30 264 гривны), а также начислили 15 штрафных баллов.

В случае повторного аналогичного правонарушения в течение двух лет размер штрафа составит 5000 злотых.

полиция ПДД Польша дороги штраф / штрафы

