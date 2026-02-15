  1. У світі

У Китаї чоловік програв $130 тисяч на лотереї та подав до суду на продавця і держцентр — рішення Феміди

15:34, 15 лютого 2026
Чоловік купував квитки через соцмережі, програв усе за місяць і намагався визнати угоду недійсною.
У Китаї чоловік програв $130 тисяч на лотереї та подав до суду на продавця і держцентр — рішення Феміди
У китайському місті Хефей чоловік витратив 900 тисяч юанів (приблизно 130 тисяч доларів) на лотерейні квитки лише за один місяць, нічого не виграв і вирішив повернути гроші через суд. Однак суд відмовив йому в позові. Про це повідомляє South China Morning Post.

Мешканець Хефея на прізвище Хе у вересні 2023 року масово купував лотерейні квитки через продавця Чжана. Той є офіційним агентом місцевого центру управління лотереями.

Чоловік обирав квитки у соцмережі та переказував гроші на банківський рахунок продавця. Після цього агент купував квитки у пункті продажу, фотографував їх і надсилав зображення клієнтові.

За словами Чжана, він попереджав покупця про ризики великих витрат і надсилав письмове повідомлення із застереженням. Сам Хе визнав у суді, що розумів можливість програшу.

Коли з’ясувалося, що жоден квиток не приніс виграшу, Хе подав позов проти продавця та центру управління лотереями. Він стверджував, що спосіб продажу квитків, порядок оплати і навіть оголошення результатів у соцмережах були незаконними. Через це чоловік вимагав визнати угоду недійсною та повернути 900 тисяч юанів із відсотками.

Народний суд району Баохе міста Хефей не погодився з такими аргументами. Суд зазначив, що позивач не довів, ніби його змусили або обманом схилили до купівлі квитків.

Суд також підкреслив: як повнолітня людина Хе має повну цивільну дієздатність і повинен усвідомлювати, що купівля лотереї не гарантує виграшу. До того ж продавець неодноразово закликав його витрачати гроші обережно, а сам позивач підтвердив, що ознайомився з попередженням про ризики.

У результаті суд відмовив у задоволенні позову.

«Лотерея може принести великий виграш, але ризик втрат також високий. Гравці повинні бути обачними, особливо коли йдеться про значні суми», — цитують медіа слова головуючого судді.

