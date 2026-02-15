В Китае мужчина проиграл $130 тысяч в лотерею и подал в суд на продавца и госцентр — решение Фемиды

Мужчина покупал билеты через соцсети, проиграл все за месяц и пытался признать сделку недействительной.

В китайском городе Хэфэй мужчина потратил 900 тысяч юаней (примерно 130 тысяч долларов) на лотерейные билеты всего за один месяц, ничего не выиграл и решил вернуть деньги через суд. Однако суд отказал ему в иске. Об этом сообщает South China Morning Post.

Житель Хэфэя по фамилии Хэ в сентябре 2023 года массово покупал лотерейные билеты через продавца Чжана. Тот является официальным агентом местного центра управления лотереями.

Мужчина выбирал билеты в соцсети и переводил деньги на банковский счет продавца. После этого агент покупал билеты в пункте продажи, фотографировал их и отправлял изображения клиенту.

По словам Чжана, он предупреждал покупателя о рисках крупных расходов и направлял письменное уведомление с предостережением. Сам Хэ признал в суде, что понимал возможность проигрыша.

Когда выяснилось, что ни один билет не принес выигрыша, Хэ подал иск против продавца и центра управления лотереями. Он утверждал, что способ продажи билетов, порядок оплаты и даже объявление результатов в соцсетях были незаконными. В связи с этим мужчина требовал признать сделку недействительной и вернуть 900 тысяч юаней с процентами.

Народный суд района Баохэ города Хэфэй не согласился с такими аргументами. Суд отметил, что истец не доказал, будто его заставили или обманом склонили к покупке билетов.

Суд также подчеркнул: как совершеннолетний человек Хэ обладает полной гражданской дееспособностью и должен осознавать, что покупка лотереи не гарантирует выигрыша. Кроме того, продавец неоднократно призывал его тратить деньги осторожно, а сам истец подтвердил, что ознакомился с предупреждением о рисках.

В результате суд отказал в удовлетворении иска.

«Лотерея может принести крупный выигрыш, но риск потерь также высок. Игроки должны быть осмотрительными, особенно когда речь идет о значительных суммах», — цитируют медиа слова председательствующего судьи.

