Із Німеччини виїхали понад 471 тисяча українців

17:22, 15 лютого 2026
У ФРН зареєстровано понад 1,15 млн осіб із тимчасовим захистом, суттєвого зменшення потоку не очікують.
Із Німеччини виїхали понад 471 тисяча українців
Фото: getty images
Із 2022 року з Німеччини виїхали понад 471 тисяча людей, які прибули з України. Такі дані станом на 31 січня 2026 року надало міністерство внутрішніх справ ФРН, повідомляє Deutsche Welle.

У відомстві також повідомили, що станом на 7 лютого 2026 року в Центральному реєстрі іноземців зафіксовано 1,157 мільйона осіб, які в’їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року через війну Росії проти України та отримали тимчасовий захист. Серед них — близько 484 тисяч чоловіків і приблизно 672 тисячі жінок, із яких близько 305 тисяч є неповнолітніми.

У МВС ФРН уточнили, що з цієї кількості 85 266 осіб становлять чоловіки віком від 18 до 26 років.

Водночас у міністерстві зазначили, що не мають даних про кількість громадян України, які в’їхали до країни у січні 2026 року, оскільки українці можуть перебувати в Німеччині без візи до 90 днів.

У відомстві також заявили, що найближчим часом не очікують значного зменшення кількості біженців, які прибувають до ЄС та Німеччини, з огляду на триваючі бойові дії та постійні російські атаки. Водночас у МВС наголосили, що на цій основі неможливо робити надійні прогнози чи конкретні очікування.

