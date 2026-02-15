Из Германии выехали более 471 тысячи украинцев

В ФРГ зарегистрировано более 1,15 млн человек с временной защитой, существенного уменьшения потока не ожидают.

С 2022 года из Германии выехали более 471 тысячи человек, прибывших из Украины. Такие данные по состоянию на 31 января 2026 года предоставило министерство внутренних дел ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в Центральном реестре иностранцев зафиксировано 1,157 миллиона человек, которые въехали в Германию с 24 февраля 2022 года из-за войны России против Украины и получили временную защиту. Среди них — около 484 тысяч мужчин и примерно 672 тысячи женщин, из которых около 305 тысяч являются несовершеннолетними.

В МВД ФРГ уточнили, что из этого количества 85 266 человек составляют мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

В то же время в министерстве отметили, что не имеют данных о количестве граждан Украины, въехавших в страну в январе 2026 года, поскольку украинцы могут находиться в Германии без визы до 90 дней.

В ведомстве также заявили, что в ближайшее время не ожидают значительного уменьшения количества беженцев, прибывающих в ЕС и Германию, учитывая продолжающиеся боевые действия и постоянные российские атаки. В то же время в МВД подчеркнули, что на этой основе невозможно делать надежные прогнозы или конкретные ожидания.

