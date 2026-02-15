«Взяв, але планував повернути»: у Туреччині працівник суду вкрав золото з камери зберігання речових доказів

Позапланова перевірка виявила нестачу 14 золотих монет, після чого службовець зізнався у привласненні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Анкарі стався резонансний випадок у системі правосуддя. Працівник суду, який відповідав за зберігання речових доказів, викрав частину золота з офіційного складу. Згодом він зізнався і пояснив свої дії тим, що «мав потребу» та нібито планував повернути коштовності. Про це повідомляє Нaberturk.

Інцидент стався в Західному судовому окрузі Анкари. Розслідування проводить місцева прокуратура.

6 лютого 2026 року під час позапланової перевірки у камері зберігання речових доказів виявили нестачу золота. Із пакета, де мало бути 50 золотих монет, зникли 9 повних і 5 чвертних монет — це популярні в Туреччині інвестиційні золоті монети.

Після цього прокуратура одразу відкрила кримінальне провадження. Переглянули записи камер відеоспостереження, однак спочатку встановити винного не вдалося.

У межах розслідування допитали всіх працівників складу. Один зі службовців визнав, що саме він узяв золото.

За його словами, він «взяв лише частину», не чіпав інші монети та нібито планував повернути їх пізніше. Втім ці пояснення не вплинули на правову оцінку його дій.

Підозрюваного затримали та доставили до суду. Йому інкримінують привласнення майна, яке перебувало у його службовому віданні.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім кримінального провадження, проти нього розпочато й службову перевірку.

У прокуратурі заявили, що розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.