  1. У світі

«Взяв, але планував повернути»: у Туреччині працівник суду вкрав золото з камери зберігання речових доказів

18:42, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Позапланова перевірка виявила нестачу 14 золотих монет, після чого службовець зізнався у привласненні.
«Взяв, але планував повернути»: у Туреччині працівник суду вкрав золото з камери зберігання речових доказів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Анкарі стався резонансний випадок у системі правосуддя. Працівник суду, який відповідав за зберігання речових доказів, викрав частину золота з офіційного складу. Згодом він зізнався і пояснив свої дії тим, що «мав потребу» та нібито планував повернути коштовності. Про це повідомляє Нaberturk.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався в Західному судовому окрузі Анкари. Розслідування проводить місцева прокуратура.

6 лютого 2026 року під час позапланової перевірки у камері зберігання речових доказів виявили нестачу золота. Із пакета, де мало бути 50 золотих монет, зникли 9 повних і 5 чвертних монет — це популярні в Туреччині інвестиційні золоті монети.

Після цього прокуратура одразу відкрила кримінальне провадження. Переглянули записи камер відеоспостереження, однак спочатку встановити винного не вдалося.

У межах розслідування допитали всіх працівників складу. Один зі службовців визнав, що саме він узяв золото.

За його словами, він «взяв лише частину», не чіпав інші монети та нібито планував повернути їх пізніше. Втім ці пояснення не вплинули на правову оцінку його дій.

Підозрюваного затримали та доставили до суду. Йому інкримінують привласнення майна, яке перебувало у його службовому віданні.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім кримінального провадження, проти нього розпочато й службову перевірку.

У прокуратурі заявили, що розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]