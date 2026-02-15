«Взял, но планировал вернуть»: в Турции сотрудник суда похитил золото из камеры хранения вещественных доказательств

Внеплановая проверка выявила недостачу 14 золотых монет, после чего сотрудник признался в присвоении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Анкаре произошел резонансный случай в системе правосудия. Сотрудник суда, отвечавший за хранение вещественных доказательств, похитил часть золота с официального склада. Позднее он признался и объяснил свои действия тем, что «испытывал нужду» и якобы планировал вернуть ценности. Об этом сообщает Haberturk.

Инцидент произошел в Западном судебном округе Анкары. Расследование проводит местная прокуратура.

6 февраля 2026 года во время внеплановой проверки в камере хранения вещественных доказательств была выявлена недостача золота. Из пакета, где должно было находиться 50 золотых монет, исчезли 9 полных и 5 четвертных монет — это популярные в Турции инвестиционные золотые монеты.

После этого прокуратура незамедлительно возбудила уголовное производство. Были просмотрены записи камер видеонаблюдения, однако сначала установить виновного не удалось.

В рамках расследования были допрошены все сотрудники склада. Один из служащих признал, что именно он взял золото.

По его словам, он «взял лишь часть», не трогал остальные монеты и якобы собирался вернуть их позже. Однако эти объяснения не повлияли на правовую оценку его действий.

Подозреваемого задержали и доставили в суд. Ему инкриминируется присвоение имущества, находившегося в его служебном ведении.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Помимо уголовного производства, в отношении него начата и служебная проверка.

В прокуратуре заявили, что расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.