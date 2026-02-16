  1. У світі

В США вбили ще одну українку, яка переїхала в пошуках прихистку

08:06, 16 лютого 2026
В Сполучених Штатах вбили українську біженку Катерину Товмаш.
В США вбили ще одну українку, яка переїхала в пошуках прихистку
Фото: podrobnosti.ua
У американському штаті Північна Кароліна 14 лютого застрелили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш та її партнера. Про це повідомили місцеві правоохоронні органи.

Підозрюваним є колишній хлопець дівчини — 25-річний Калеб Гайден Фосно. Він прибув до штату з Огайо та вночі незаконно проник до будинку, де також перебували молодші діти родини. Після інциденту чоловік утік, однак згодом його затримали. Йому висунули обвинувачення в незаконному проникненні до житла та за двома епізодами умисного вбивства.

За словами брата загиблої Михайла Товмаша, його сестра виїхала зі сім'єю до США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в пошуках безпеки, і назвав цей випадок другим за останній рік у Північній Кароліні, коли гине українка-біженка.

Нагадаємо, у серпні 2025 року в Шарлотт вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала в Америку, рятуючись від війни.

вбивство США

