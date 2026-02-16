В США убили еще одну украинку, которая переехала в поисках убежища

В Соединенных Штатах убили украинскую беженку Екатерину Товмаш.

В американском штате Северная Каролина 14 февраля застрелили 21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш и ее партнера. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Подозреваемым является бывший парень девушки — 25-летний Калеб Гайден Фосно. Он прибыл в штат из Огайо и ночью незаконно проник в дом, где также находились младшие дети семьи. После инцидента мужчина скрылся, однако впоследствии его задержали. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении в жилище и по двум эпизодам умышленного убийства.

По словам брата погибшей Михаила Товмаша, его сестра выехала с семьей в США после полномасштабного вторжения РФ в Украину в поисках безопасности и назвал этот случай вторым за последний год в Северной Каролине, когда погибает украинка-беженка.

Напомним, в августе 2025 года в Шарлотт убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны.

