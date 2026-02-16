Польща офіційно залишає Оттавську конвенцію та відновлює масове виробництво протипіхотних мін

Після завершення шестимісячного періоду повідомлення про вихід країна залишає Оттавську конвенцію.

Ілюстративне зображення: Stringer/Anadolu via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 20 лютого Польща офіційно зможе виробляти, зберігати, використовувати та передавати протипіхотні міни у масовому масштабі. Після завершення шестимісячного періоду повідомлення про вихід країна залишає Оттавську конвенцію. Про це повідомляє польський портал TVP.Info.

Метою цього рішення є посилення оборони держави.

Польща не єдина держава, яка відмовляється від участі в угоді. У 2024 році процедуру виходу завершили три країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва. На початку цього року до них приєдналася Фінляндія. Серед країн НАТО, що мають спільний кордон із Росією та Білоруссю, наразі лише Норвегія заявляє про намір залишитися учасницею конвенції.

Оттавську конвенцію було підписано у 1997 році, а чинності вона набула у 1999-му. Документ передбачає повну заборону використання, виробництва та передачі протипіхотних мін.

Цей вид озброєння є одним із найбільш суперечливих через його невибіркову дію: міни становлять однакову небезпеку як для військових, так і для цивільного населення. Окрім того, нерозірвані боєприпаси можуть залишатися загрозою ще довгі роки після завершення бойових дій.

За даними міжнародних організацій, лише у 2023 році майже 6 тисяч осіб у світі були вбиті або поранені внаслідок застосування протипіхотних мін. Процес розмінування залишається небезпечним, дорогим і вимагає значних часових ресурсів.

У свою чергу заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська заявила Польському радіо, що вважає це правильним кроком. Вона наголосила, що, зокрема, український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.