Польша официально выходит из Оттавской конвенции и возобновляет массовое производство противопехотных мин

С 20 февраля Польша официально сможет производить, хранить, использовать и передавать противопехотные мины в массовом масштабе. После завершения шестимесячного периода уведомления о выходе страна покидает Оттавскую конвенцию. Об этом сообщает польский портал TVP.Info.

Целью этого решения является усиление обороны государства.

Польша не единственная страна, которая отказывается от участия в соглашении. В 2024 году процедуру выхода завершили три страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва. В начале этого года к ним присоединилась Финляндия. Среди стран НАТО, имеющих общую границу с Россией и Беларусью, в настоящее время только Норвегия заявляет о намерении остаться участницей конвенции.

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году, а вступила в силу в 1999-м. Документ предусматривает полный запрет использования, производства и передачи противопехотных мин.

Этот вид вооружения является одним из наиболее спорных из-за его неизбирательного действия: мины представляют одинаковую опасность как для военных, так и для гражданского населения. Кроме того, неразорвавшиеся боеприпасы могут оставаться угрозой еще долгие годы после завершения боевых действий.

По данным международных организаций, только в 2023 году почти 6 тысяч человек в мире были убиты или ранены в результате применения противопехотных мин. Процесс разминирования остается опасным, дорогостоящим и требует значительных временных ресурсов.

В свою очередь заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская заявила Польскому радио, что считает это правильным шагом. Она подчеркнула, что, в частности, украинский опыт показал, насколько важно иметь такие возможности.

