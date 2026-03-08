  1. У світі

Посадовця звинуватили в обмеженні свободи слова через блокування користувача у Facebook — справу розгляне суд

19:55, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік подав до суду на мера після того, як той заблокував його на своїй сторінці у Facebook.
Посадовця звинуватили в обмеженні свободи слова через блокування користувача у Facebook — справу розгляне суд
Фото: nj.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США мер округу Берген у штаті Нью-Джерсі заблокував жителя сусіднього міста на сторінці у Facebook, пише NJ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Говард Фредрікс із міста Парк-Рідж був обурений, коли мер Монтвейла Майк Гассалі заблокував його на сторінці. Тепер це питання вирішуватиме суд.

Зазначається, що минулого тижня Фредрікс подав позов про порушення свободи слова до Вищого суду округу Берген проти мера та муніципалітету.

«Коли уряд починає обмежувати свободу слова так, що голоси незгодних фактично скасовуються, ми відмовляємося від пошуку істини, який забезпечує і заохочує Перша поправка», — заявив Фредрікс. «Лише представивши весь спектр конкуруючих ідей та їх обґрунтувань, сформованих індивідуальним досвідом, ми можемо мати хоч якусь надію наблизитися до істини».

Ключове питання у справі — чи є сторінка, з якої заблокували Фредрікса, урядовою сторінкою чи особистою сторінкою мера.

У мера є дві різні сторінки у Facebook. Одна сторінка використовує його ім’я, але без згадки про посаду мера. Деякі відкриті дописи там стосуються політичних кампаній, також є кілька публікацій про їжу.  

Інша сторінка має назву «Mayor Mike Ghassali». Коли Фредрікс уперше підписався на неї, вона була позначена як сторінка «Government Official», а після вересня 2025 року її класифікацію змінили на «Public Service», йдеться у позові. На ній розміщено посилання на сайт Монтвейла та вказано офіційну електронну адресу мера.

У численних дописах мер поширює інформацію про життя міста Монтвейл, зокрема новини громадської безпеки, для приблизно 5 тисяч підписників. Користувачі регулярно коментують ці публікації, обговорюючи місцеві та національні питання.

Фредрікс також брав участь у таких обговореннях.

За словами його адвокатки Кетлін Редпат-Перес, у грудні 2024 року та січні 2025 року він «у ввічливій формі ставив під сумнів рішення муніципальної влади та оскаржував публічні заяви мера з питань, що становлять суспільний інтерес».

Зі скриншотів видно, що Фредрікс ставив під сумнів безпеку рішення мера оголосити «безпольотну зону» для дронів над Монтвейлом — крок, який тоді привернув значну увагу медіа.

Крім того, коли мер опублікував на сторінці статистику щодо імміграції, Фредрікс поставив під сумнів подану інтерпретацію цих даних.

Однак згодом Фредрікс помітив, що більше не має доступу до сторінки. У позові сказано, що мер заблокував його через незгоду з позицією, при цьому попередні коментарі Фредрікса були видалені, тоді як «коментарі на підтримку залишилися видимими».

«Незгода з державною політикою є захищеною формою висловлювання», — зазначила адвокатка Редпат-Перес. «Публічний посадовець не може відкрити форум для обговорення офіційних питань, а потім виключити критика, дозволяючи виступати лише прихильникам».

Після того як Фредрікс зрозумів, що його заблоковано, він звернувся до муніципалітету з проханням відновити доступ. Однак адміністратор повідомив, що сторінка є особистою сторінкою мера, і муніципалітет не має над нею контролю.

Після цього адвокат Фредрікса надіслав лист із вимогою відновити доступ, але у муніципалітеті відповіли, що мер цього робити не буде.

«У листуванні також зазначалося, що коментарі позивача були «хибними та полемічними» і «були видалені з цих причин», — йдеться у матеріалах справи.

Після цього на сторінці мера з’явився напис: «Це моя особиста сторінка для поширення інформації».

У позові зазначено, що мер і надалі використовує цю сторінку для інформування громадськості про управління містом, зокрема щодо судових спорів про доступне житло, інфраструктури оптоволоконного зв’язку, питань громадської безпеки, надзвичайних погодних умов та інших муніципальних справ.

Такі публікації, на думку позивача, демонструють, що мер виступає саме в офіційній ролі.

У позові стверджується, що ця ситуація порушує Конституцію штату Нью-Джерсі та Закон про громадянські права Нью-Джерсі.

Позивач просить суд відновити його доступ до сторінки на час розгляду справи.

«Я також сподіваюся, що мер і муніципалітет зроблять важливий висновок про значення відкритості до різних ідей — навіть тих, з якими вони можуть не погоджуватися і які наша Конституція дозволяє кожному з нас вільно висловлювати», — заявив Фредрікс. «Ми всі маємо підтримати ці зусилля, щоб жоден посадовець — місцевий чи національний — не відчував себе уповноваженим обмежувати наше фундаментальне право на свободу слова».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]