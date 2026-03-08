Посадовця звинуватили в обмеженні свободи слова через блокування користувача у Facebook — справу розгляне суд

Чоловік подав до суду на мера після того, як той заблокував його на своїй сторінці у Facebook.

Фото: nj.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США мер округу Берген у штаті Нью-Джерсі заблокував жителя сусіднього міста на сторінці у Facebook, пише NJ.

Говард Фредрікс із міста Парк-Рідж був обурений, коли мер Монтвейла Майк Гассалі заблокував його на сторінці. Тепер це питання вирішуватиме суд.

Зазначається, що минулого тижня Фредрікс подав позов про порушення свободи слова до Вищого суду округу Берген проти мера та муніципалітету.

«Коли уряд починає обмежувати свободу слова так, що голоси незгодних фактично скасовуються, ми відмовляємося від пошуку істини, який забезпечує і заохочує Перша поправка», — заявив Фредрікс. «Лише представивши весь спектр конкуруючих ідей та їх обґрунтувань, сформованих індивідуальним досвідом, ми можемо мати хоч якусь надію наблизитися до істини».

Ключове питання у справі — чи є сторінка, з якої заблокували Фредрікса, урядовою сторінкою чи особистою сторінкою мера.

У мера є дві різні сторінки у Facebook. Одна сторінка використовує його ім’я, але без згадки про посаду мера. Деякі відкриті дописи там стосуються політичних кампаній, також є кілька публікацій про їжу.

Інша сторінка має назву «Mayor Mike Ghassali». Коли Фредрікс уперше підписався на неї, вона була позначена як сторінка «Government Official», а після вересня 2025 року її класифікацію змінили на «Public Service», йдеться у позові. На ній розміщено посилання на сайт Монтвейла та вказано офіційну електронну адресу мера.

У численних дописах мер поширює інформацію про життя міста Монтвейл, зокрема новини громадської безпеки, для приблизно 5 тисяч підписників. Користувачі регулярно коментують ці публікації, обговорюючи місцеві та національні питання.

Фредрікс також брав участь у таких обговореннях.

За словами його адвокатки Кетлін Редпат-Перес, у грудні 2024 року та січні 2025 року він «у ввічливій формі ставив під сумнів рішення муніципальної влади та оскаржував публічні заяви мера з питань, що становлять суспільний інтерес».

Зі скриншотів видно, що Фредрікс ставив під сумнів безпеку рішення мера оголосити «безпольотну зону» для дронів над Монтвейлом — крок, який тоді привернув значну увагу медіа.

Крім того, коли мер опублікував на сторінці статистику щодо імміграції, Фредрікс поставив під сумнів подану інтерпретацію цих даних.

Однак згодом Фредрікс помітив, що більше не має доступу до сторінки. У позові сказано, що мер заблокував його через незгоду з позицією, при цьому попередні коментарі Фредрікса були видалені, тоді як «коментарі на підтримку залишилися видимими».

«Незгода з державною політикою є захищеною формою висловлювання», — зазначила адвокатка Редпат-Перес. «Публічний посадовець не може відкрити форум для обговорення офіційних питань, а потім виключити критика, дозволяючи виступати лише прихильникам».

Після того як Фредрікс зрозумів, що його заблоковано, він звернувся до муніципалітету з проханням відновити доступ. Однак адміністратор повідомив, що сторінка є особистою сторінкою мера, і муніципалітет не має над нею контролю.

Після цього адвокат Фредрікса надіслав лист із вимогою відновити доступ, але у муніципалітеті відповіли, що мер цього робити не буде.

«У листуванні також зазначалося, що коментарі позивача були «хибними та полемічними» і «були видалені з цих причин», — йдеться у матеріалах справи.

Після цього на сторінці мера з’явився напис: «Це моя особиста сторінка для поширення інформації».

У позові зазначено, що мер і надалі використовує цю сторінку для інформування громадськості про управління містом, зокрема щодо судових спорів про доступне житло, інфраструктури оптоволоконного зв’язку, питань громадської безпеки, надзвичайних погодних умов та інших муніципальних справ.

Такі публікації, на думку позивача, демонструють, що мер виступає саме в офіційній ролі.

У позові стверджується, що ця ситуація порушує Конституцію штату Нью-Джерсі та Закон про громадянські права Нью-Джерсі.

Позивач просить суд відновити його доступ до сторінки на час розгляду справи.

«Я також сподіваюся, що мер і муніципалітет зроблять важливий висновок про значення відкритості до різних ідей — навіть тих, з якими вони можуть не погоджуватися і які наша Конституція дозволяє кожному з нас вільно висловлювати», — заявив Фредрікс. «Ми всі маємо підтримати ці зусилля, щоб жоден посадовець — місцевий чи національний — не відчував себе уповноваженим обмежувати наше фундаментальне право на свободу слова».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.