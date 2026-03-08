Чиновника обвинили в ограничении свободы слова из-за блокировки пользователя в Facebook — дело рассмотрит суд

Мужчина подал в суд на мэра после того, как тот заблокировал его на своей странице в Facebook.

В США мэр округа Берген в штате Нью-Джерси заблокировал жителя соседнего города на странице в Facebook, пишет NJ.

Говард Фредерикс из города Парк-Ридж был возмущен, когда мэр Монтвейла Майк Гассали заблокировал его на странице. Теперь этот вопрос будет решать суд.

Отмечается, что на прошлой неделе Фредерикс подал иск о нарушении свободы слова в Высший суд округа Берген против мэра и муниципалитета.

«Когда правительство начинает ограничивать свободу слова так, что голоса несогласных фактически отменяются, мы отказываемся от поиска истины, который обеспечивает и поощряет Первая поправка», — заявил Фредерикс. «Лишь представив весь спектр конкурирующих идей и их обоснований, сформированных индивидуальным опытом, мы можем иметь хоть какую-то надежду приблизиться к истине».

Ключевой вопрос в деле — является ли страница, с которой заблокировали Фредерикса, правительственной страницей или личной страницей мэра.

У мэра есть две разные страницы в Facebook. Одна страница использует его имя, но без упоминания должности мэра. Некоторые открытые публикации там касаются политических кампаний, также есть несколько публикаций о еде.

Другая страница называется «Mayor Mike Ghassali». Когда Фредерикс впервые подписался на нее, она была обозначена как страница «Government Official», а после сентября 2025 года ее классификацию изменили на «Public Service», говорится в иске. На ней размещена ссылка на сайт Монтвейла и указана официальная электронная почта мэра.

В многочисленных публикациях мэр распространяет информацию о жизни города Монтвейл, в частности новости общественной безопасности, для примерно 5 тысяч подписчиков. Пользователи регулярно комментируют эти публикации, обсуждая местные и национальные вопросы.

Фредерикс также участвовал в таких обсуждениях.

По словам его адвоката Кэтлин Редпат-Перес, в декабре 2024 года и январе 2025 года он «в вежливой форме ставил под сомнение решения муниципальной власти и оспаривал публичные заявления мэра по вопросам, представляющим общественный интерес».

Из скриншотов видно, что Фредерикс ставил под сомнение безопасность решения мэра объявить «бесполетную зону» для дронов над Монтвейлом — шаг, который тогда привлек значительное внимание СМИ.

Кроме того, когда мэр опубликовал на странице статистику по иммиграции, Фредерикс поставил под сомнение представленную интерпретацию этих данных.

Однако позже Фредерикс заметил, что больше не имеет доступа к странице. В иске сказано, что мэр заблокировал его из-за несогласия с позицией, при этом предыдущие комментарии Фредерикса были удалены, тогда как «комментарии в поддержку остались видимыми».

«Несогласие с государственной политикой является защищенной формой высказывания», — отметила адвокат Редпат-Перес. «Публичный чиновник не может открыть форум для обсуждения официальных вопросов, а затем исключить критика, позволяя выступать лишь сторонникам».

После того как Фредерикс понял, что его заблокировали, он обратился к муниципалитету с просьбой восстановить доступ. Однако администратор сообщил, что страница является личной страницей мэра, и муниципалитет не имеет над ней контроля.

После этого адвокат Фредерикса направил письмо с требованием восстановить доступ, но в муниципалитете ответили, что мэр этого делать не будет.

«В переписке также отмечалось, что комментарии истца были «ложными и полемическими» и «были удалены по этим причинам», — говорится в материалах дела.

После этого на странице мэра появилась надпись: «Это моя личная страница для распространения информации».

В иске отмечается, что мэр и далее использует эту страницу для информирования общественности об управлении городом, в частности о судебных спорах по доступному жилью, инфраструктуре оптоволоконной связи, вопросах общественной безопасности, чрезвычайных погодных условиях и других муниципальных делах.

Такие публикации, по мнению истца, демонстрируют, что мэр выступает именно в официальной роли.

В иске утверждается, что эта ситуация нарушает Конституцию штата Нью-Джерси и Закон о гражданских правах Нью-Джерси.

Истец просит суд восстановить его доступ к странице на время рассмотрения дела.

«Я также надеюсь, что мэр и муниципалитет сделают важный вывод о значении открытости к различным идеям — даже тем, с которыми они могут не соглашаться и которые наша Конституция позволяет каждому из нас свободно выражать», — заявил Фредерикс. «Мы все должны поддержать эти усилия, чтобы ни один чиновник — местный или национальный — не чувствовал себя уполномоченным ограничивать наше фундаментальное право на свободу слова».

