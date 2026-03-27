Норвегія посилює правила для українських чоловіків 18–60 років: що зміниться

17:43, 27 березня 2026
Уряд Норвегії планує змінити правила перебування для українських чоловіків віком 18–60 років, обмеживши доступ до тимчасового колективного захисту.
Норвегія посилює правила для українських чоловіків 18–60 років: що зміниться
Уряд Норвегії планує змінити підхід до прийому новоприбулих українців, посиливши правила перебування для чоловіків призовного віку. Про це повідомило Міністерство юстиції країни.

Очільниця відомства Астрі Аас-Хансен наголосила, що міграційна політика Норвегії має залишатися керованою, стабільною та справедливою.

"З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль", – оголосила міністерка.

Невдовзі уряд винесе на громадське обговорення ініціативу, яка передбачає, що чоловіки з України віком від 18 до 60 років (за окремими винятками) більше не зможуть отримувати тимчасовий колективний захист. Натомість їм доведеться звертатися із заявами про притулок на загальних підставах.

Своєю чергою міністерка праці та інтеграції К'єрсті Стенсенг підкреслила, що країна має враховувати власні можливості щодо інтеграції прибулих.

"Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати. Розселення біженців є добровільним завданням для муніципалітетів. За останні роки норвезькі громади виконали величезну роботу й розселили майже 100 тисяч переміщених осіб з України. Багато муніципалітетів повідомляють про перевантаження місцевих послуг і нестачу житла", – прокоментувала міністерка праці та інтеграції К'єрсті Стенсенг.

Нові правила стосуватимуться лише тих, хто подаватиме заявки після їхнього запровадження, і не торкнуться українців, які вже мають статус тимчасового колективного захисту.

Водночас обмеження не застосовуватимуться до чоловіків, які офіційно звільнені від військової служби або не можуть її проходити за станом здоров’я, а також до осіб, евакуйованих у межах медичних програм. Передбачено винятки й для батьків, які самостійно доглядають за дітьми, що перебувають разом із ними в Норвегії.

Очікується, що відповідні зміни уряд ухвалить до Великодня, після чого вони швидко набудуть чинності.

Україна Норвегія

