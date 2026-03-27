Норвегия ужесточает правила для украинских мужчин 18–60 лет: что изменится

Правительство Норвегии планирует изменить правила пребывания для украинских мужчин в возрасте 18–60 лет, ограничив доступ к временной коллективной защите.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Норвегии планирует изменить подход к приёму новоприбывших украинцев, ужесточив правила пребывания для мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

Глава ведомства Астри Аас-Хансен подчеркнула, что миграционная политика Норвегии должна оставаться управляемой, устойчивой и справедливой.

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, столкнулась с увеличением количества молодых украинских мужчин, которые приезжают в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – заявила министр.

В ближайшее время правительство вынесет на общественное обсуждение инициативу, согласно которой мужчины из Украины в возрасте от 18 до 60 лет (за отдельными исключениями) больше не смогут получать временную коллективную защиту. Вместо этого им придётся подавать заявления на убежище на общих основаниях.

В свою очередь министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг подчеркнула, что страна должна учитывать собственные возможности по интеграции прибывших.

"Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать. Расселение беженцев является добровольной задачей для муниципалитетов. За последние годы норвежские общины проделали огромную работу и расселили почти 100 тысяч перемещённых лиц из Украины. Многие муниципалитеты сообщают о перегрузке местных служб и нехватке жилья", – прокомментировала министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг.

Новые правила будут касаться только тех, кто подаст заявки после их введения, и не затронут украинцев, которые уже имеют статус временной коллективной защиты.

В то же время ограничения не будут применяться к мужчинам, которые официально освобождены от военной службы или не могут её проходить по состоянию здоровья, а также к лицам, эвакуированным в рамках медицинских программ. Предусмотрены исключения и для мужчин, которые самостоятельно ухаживают за детьми, находящимися вместе с ними в Норвегии.

Ожидается, что соответствующие изменения правительство примет до Пасхи, после чего они быстро вступят в силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.