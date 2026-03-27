Норвегия ужесточает правила для украинских мужчин 18–60 лет: что изменится

17:43, 27 марта 2026
Правительство Норвегии планирует изменить правила пребывания для украинских мужчин в возрасте 18–60 лет, ограничив доступ к временной коллективной защите.
Правительство Норвегии планирует изменить подход к приёму новоприбывших украинцев, ужесточив правила пребывания для мужчин призывного возраста. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

Глава ведомства Астри Аас-Хансен подчеркнула, что миграционная политика Норвегии должна оставаться управляемой, устойчивой и справедливой.

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, столкнулась с увеличением количества молодых украинских мужчин, которые приезжают в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – заявила министр.

В ближайшее время правительство вынесет на общественное обсуждение инициативу, согласно которой мужчины из Украины в возрасте от 18 до 60 лет (за отдельными исключениями) больше не смогут получать временную коллективную защиту. Вместо этого им придётся подавать заявления на убежище на общих основаниях.

В свою очередь министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг подчеркнула, что страна должна учитывать собственные возможности по интеграции прибывших.

"Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать. Расселение беженцев является добровольной задачей для муниципалитетов. За последние годы норвежские общины проделали огромную работу и расселили почти 100 тысяч перемещённых лиц из Украины. Многие муниципалитеты сообщают о перегрузке местных служб и нехватке жилья", – прокомментировала министр труда и интеграции Кьерсти Стенсенг.

Новые правила будут касаться только тех, кто подаст заявки после их введения, и не затронут украинцев, которые уже имеют статус временной коллективной защиты.

В то же время ограничения не будут применяться к мужчинам, которые официально освобождены от военной службы или не могут её проходить по состоянию здоровья, а также к лицам, эвакуированным в рамках медицинских программ. Предусмотрены исключения и для мужчин, которые самостоятельно ухаживают за детьми, находящимися вместе с ними в Норвегии.

Ожидается, что соответствующие изменения правительство примет до Пасхи, после чего они быстро вступят в силу.

Украина Норвегия

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

