Суд конфіскував у чоловіка собаку через ожиріння: тварину роками перегодовували

Фото: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нідерландах суд постановив, що 67-річний чоловік із міста Гаксберген неналежно доглядав за своєю собакою на ім’я Ліззі, постійно перегодовуючи її, що призвело до тяжкого ожиріння лабрадора. Суд вирішив, що тварину у чоловіка конфіскують, повідомляє RTV Oost.

«Ви усвідомлювали ризики і продовжували її годувати», — звернувся суддя до чоловіка. «Тепер пріоритетом є добробут Ліззі, і я не можу повернути її вам». На момент вилучення вага лабрадора сягала 53 кілограмів, тоді як зазвичай ця порода важить близько 30 кілограмів.

Ліззі вже вилучали у цього ж власника у 2020 році через надмірну вагу. Тоді собаку повернули за умови належного догляду, однак, попри численні перевірки, ситуація не змінилася.

Сам чоловік пояснив у суді: «Іноді давав їй ласощі між прийомами їжі. Я просто не міг їй відмовити». Водночас інспекторка Служби інспекції захисту тварин Нідерландів LID зазначила, що «товстий собака часто здається милим і розбалуваним, тому люди не сприймають це як недогляд, хоча це саме так».

Зазвичай, за словами інспекторки, одного візиту служби достатньо, щоб власники почали контролювати харчування тварини разом із ветеринаром. «Але в цьому випадку це не спрацювало», — додала вона.

Прокуратура наголосила, що чоловік не мав наміру шкодити тварині, однак не здатен забезпечити їй належний догляд. «Добробут тварини має перевагу над правом володіти домашнім улюбленцем», — заявив прокурор, рекомендувавши не повертати собаку.

У суді чоловік запевняв, що більше не перегодовуватиме Ліззі: «Готовий поклястися життям, цього більше не станеться». Його адвокат додав, що собака для нього — як дитина.

Втім, суд засумнівався, що чоловік зможе змінити свою поведінку, зважаючи на попередній досвід і численні попередження.

У результаті суд постановив, що Ліззі не повернеться до власника, а самому чоловіку заборонено утримувати собак протягом наступних п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.