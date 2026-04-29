Суд конфисковал у мужчины собаку из-за ожирения: животное годами перекармливали

20:45, 29 апреля 2026
67-летнему мужчине также запретили содержать собак в течение пяти лет.
Фото: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn
В Нидерландах суд постановил, что 67-летний мужчина из города Гаксберген ненадлежащим образом ухаживал за своей собакой по кличке Лиззи, постоянно перекармливая ее, что привело к тяжелому ожирению лабрадора. Суд решил, что животное у мужчины конфискуют, сообщает RTV Oost.

«Вы осознавали риски и продолжали ее кормить», — обратился судья к мужчине. «Теперь приоритетом является благополучие Лиззи, и я не могу вернуть ее вам». На момент изъятия вес лабрадора достигал 53 килограммов, тогда как обычно эта порода весит около 30 килограммов.

Лиззи уже изымали у этого же владельца в 2020 году из-за избыточного веса. Тогда собаку вернули при условии надлежащего ухода, однако, несмотря на многочисленные проверки, ситуация не изменилась.

Сам мужчина объяснил в суде: «Иногда давал ей лакомства между приемами пищи. Я просто не мог ей отказать». В то же время инспектор Службы инспекции защиты животных Нидерландов LID отметила, что «толстая собака часто кажется милой и избалованной, поэтому люди не воспринимают это как ненадлежащий уход, хотя это именно так».

Обычно, по словам инспектора, одного визита службы достаточно, чтобы владельцы начали контролировать питание животного вместе с ветеринаром. «Но в этом случае это не сработало», — добавила она.

Прокуратура подчеркнула, что мужчина не имел намерения причинить вред животному, однако не способен обеспечить ему надлежащий уход. «Благополучие животного имеет преимущество над правом владеть домашним питомцем», — заявил прокурор, рекомендовав не возвращать собаку.

В суде мужчина уверял, что больше не будет перекармливать Лиззи: «Готов поклясться жизнью, этого больше не случится». Его адвокат добавил, что собака для него — как ребенок.

Однако суд усомнился, что мужчина сможет изменить свое поведение, учитывая предыдущий опыт и многочисленные предупреждения.

В результате суд постановил, что Лиззи не вернется к владельцу, а самому мужчине запрещено содержать собак в течение следующих пяти лет.

суд Нидерланды

