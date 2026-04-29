У США адвоката оштрафували на 17 200 доларів через фейкові посилання, згенеровані ШІ

19:09, 29 квітня 2026
Фото: trustpoint.one
Верховний суд штату Алабама відхилив апеляцію через «грубо недбало оформлені» документи, подані адвокатом із міста Мобіл, який, ймовірно, використав штучний інтелект для підготовки процесуальних матеріалів, пише al.com.

Згідно з рішенням суду, адвокат В. Перрі Голл подав від імені своїх клієнтів — Лорі Айбах і Марка Кемпбелла — документи, що містили численні недійсні, неточні та/або нерелевантні посилання на правові джерела.

«Вони виглядають як «галюцинації» штучного інтелекту, тобто вигадані джерела, створені системою ШІ», — зазначено в рішенні суду.

Суд зобов’язав адвоката сплатити 17 200 доларів США судових витрат і гонорарів.

Крім того, судді передали інформацію про нього до Колегії адвокатів штату Алабама для можливого дисциплінарного провадження та заборонили йому подавати «будь-які інші документи до цього суду», якщо їх не підпише інший адвокат, який має належний статус у колегії.

«Неправомірне використання штучного інтелекту в документах позивачів було масштабним і особливо кричущим», — наголосив суд.

У поданих матеріалах містилися «неіснуючі або неправильно процитовані джерела», а також нібито цитати з «судової справи з іншого штату, яка, ймовірно, взагалі не існує», йдеться в судових документах.

Після подання документів суд і протилежна сторона «витратили значну кількість часу та ресурсів на перевірку і реагування на вигадані правові джерела», зазначила більшість суддів.

Сам адвокат у відповіді заявив, що його помилки «не повторяться», однак згодом вийшов зі справи.

Суд підкреслив, що проблема фейкових посилань у судових документах виникає через неналежну перевірку результатів, згенерованих ШІ. «Інакше кажучи, це недбалість адвоката у перевірці власної роботи», — підсумували судді.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

