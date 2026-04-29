У США адвоката оштрафували на 17 200 доларів через фейкові посилання, згенеровані ШІ

Суд відхилив апеляцію через фейкові посилання, згенеровані ШІ.

Верховний суд штату Алабама відхилив апеляцію через «грубо недбало оформлені» документи, подані адвокатом із міста Мобіл, який, ймовірно, використав штучний інтелект для підготовки процесуальних матеріалів, пише al.com.

Згідно з рішенням суду, адвокат В. Перрі Голл подав від імені своїх клієнтів — Лорі Айбах і Марка Кемпбелла — документи, що містили численні недійсні, неточні та/або нерелевантні посилання на правові джерела.

«Вони виглядають як «галюцинації» штучного інтелекту, тобто вигадані джерела, створені системою ШІ», — зазначено в рішенні суду.

Суд зобов’язав адвоката сплатити 17 200 доларів США судових витрат і гонорарів.

Крім того, судді передали інформацію про нього до Колегії адвокатів штату Алабама для можливого дисциплінарного провадження та заборонили йому подавати «будь-які інші документи до цього суду», якщо їх не підпише інший адвокат, який має належний статус у колегії.

«Неправомірне використання штучного інтелекту в документах позивачів було масштабним і особливо кричущим», — наголосив суд.

У поданих матеріалах містилися «неіснуючі або неправильно процитовані джерела», а також нібито цитати з «судової справи з іншого штату, яка, ймовірно, взагалі не існує», йдеться в судових документах.

Після подання документів суд і протилежна сторона «витратили значну кількість часу та ресурсів на перевірку і реагування на вигадані правові джерела», зазначила більшість суддів.

Сам адвокат у відповіді заявив, що його помилки «не повторяться», однак згодом вийшов зі справи.

Суд підкреслив, що проблема фейкових посилань у судових документах виникає через неналежну перевірку результатів, згенерованих ШІ. «Інакше кажучи, це недбалість адвоката у перевірці власної роботи», — підсумували судді.

