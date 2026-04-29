В США адвоката оштрафовали на 17 200 долларов из-за фейковых ссылок, сгенерированных ИИ

19:09, 29 апреля 2026
Суд отклонил апелляцию из-за фейковых ссылок, сгенерированных ИИ.
Фото: trustpoint.one
Верховный суд штата Алабама отклонил апелляцию из-за «грубо небрежно оформленных» документов, поданных адвокатом из города Мобил, который, вероятно, использовал искусственный интеллект для подготовки процессуальных материалов, пишет al.com.

Согласно решению суда, адвокат В. Перри Холл подал от имени своих клиентов — Лори Айбах и Марка Кэмпбелла — документы, содержащие многочисленные недействительные, неточные и/или нерелевантные ссылки на правовые источники.

«Они выглядят как “галлюцинации” искусственного интеллекта, то есть вымышленные источники, созданные системой ИИ», — отмечено в решении суда.

Суд обязал адвоката уплатить 17 200 долларов США судебных расходов и гонораров.

Кроме того, судьи передали информацию о нем в Коллегию адвокатов штата Алабама для возможного дисциплинарного производства и запретили ему подавать «любые другие документы в этот суд», если их не подпишет другой адвокат, имеющий надлежащий статус в коллегии.

«Неправомерное использование искусственного интеллекта в документах истцов было масштабным и особенно вопиющим», — подчеркнул суд.

В поданных материалах содержались «несуществующие или неправильно процитированные источники», а также якобы цитаты из «судебного дела из другого штата, которое, вероятно, вообще не существует», говорится в судебных документах.

После подачи документов суд и противоположная сторона «потратили значительное количество времени и ресурсов на проверку и реагирование на вымышленные правовые источники», отметило большинство судей.

Сам адвокат в ответ заявил, что его ошибки «не повторятся», однако впоследствии вышел из дела.

Суд подчеркнул, что проблема фейковых ссылок в судебных документах возникает из-за ненадлежащей проверки результатов, сгенерированных ИИ. «Иначе говоря, это небрежность адвоката при проверке собственной работы», — подытожили судьи.

