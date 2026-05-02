У Польщі стартували масштабні навчання НАТО: залучено понад 3500 військових

20:14, 2 травня 2026
На полігоні поблизу Ожиша розпочалися масштабні військові навчання НАТО, у яких беруть участь понад 3500 військових із кількох країн Альянсу та кілька сотень одиниць техніки.
У Польщі стартували масштабні військові навчання Amber Shock 26, у яких беруть участь понад 3,5 тисячі військових із кількох країн НАТО та кількасот одиниць техніки. Навчання розгорнулися на полігоні поблизу Ожиша на північному сході країни.

Як повідомляє RMF24, про початок навчань заявив речник багатонаціональної дивізії «Північний Схід» підполковник Даріуш Гузенда. За його словами, у тренуваннях задіяні підрозділи дивізійного командування НАТО спільно з 2-м кавалерійським полком Збройних сил США.

Основу контингенту становлять американські військові, а також союзні підрозділи з Польщі та інших держав Альянсу. Загалом у навчаннях задіяно понад 3500 військовослужбовців і кілька сотень транспортних засобів.

Перед початком маневрів 2-й кавалерійський полк США здійснив марш із Німеччини до Польщі протяжністю понад тисячу кілометрів. Після прибуття підрозділи розгорнулися на полігоні, інтегрувалися з багатонаціональною бойовою групою НАТО та перейшли під командування дивізії «Північний Схід».

У ході навчань військові виконуватимуть тактико-вогневі завдання, відпрацьовуючи взаємодію між союзниками та демонструючи єдність Альянсу у питаннях спільної безпеки. Кульмінацією стане бойова стрільба, запланована на четвер.

Amber Shock 26 є складовою ширших навчань Saber Strike 26, які одночасно проходять у Польщі, Литві та Фінляндії.

Багатонаціональна дивізія «Північний Схід» відповідає за координацію бойових груп НАТО, розміщених у Польщі та Литві, а також за організацію навчань і підвищення обізнаності щодо безпекової ситуації в регіоні. Крім того, командування перебуває у готовності діяти в межах колективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору.

