В Польше стартовали масштабные учения НАТО: привлечено более 3500 военных

20:14, 2 мая 2026
На полигоне вблизи Ожиша начались масштабные военные учения НАТО, в которых принимают участие более 3500 военных из нескольких стран Альянса и несколько сотен единиц техники.
В Польше стартовали масштабные военные учения Amber Shock 26, в которых принимают участие более 3,5 тысяч военных из нескольких стран НАТО и несколько сотен единиц техники. Учения развернулись на полигоне близ Ожиша на северо-востоке страны.

Как сообщает RMF24, о начале учений заявил спикер многонациональной дивизии «Северный Восток» подполковник Дариуш Гузенда. По его словам, в тренировках задействованы подразделения дивизионного командования НАТО совместно с 2 кавалерийским полком Вооруженных сил США.

Основу контингента составляют американские военные и союзные подразделения из Польши и других государств Альянса. Всего в учениях задействовано более 3500 военнослужащих и несколько сот транспортных средств.

Перед началом маневров 2-й кавалерийский полк США совершил марш из Германии в Польшу протяженностью более тысячи километров. После прибытия подразделения развернулись на полигоне, интегрировались с многонациональной боевой группой НАТО и перешли под командование дивизии Северо-Восток.

В ходе учений военные будут выполнять тактико-огневые задачи, отрабатывая взаимодействие между союзниками и демонстрируя единство Североатлантического союза в вопросах общей безопасности. Кульминацией станет боевая стрельба, запланированная на четверг.

Amber Shock 26 является составной частью широких учений Saber Strike 26, одновременно проходящих в Польше, Литве и Финляндии.

Многонациональная дивизия Северо-Восток отвечает за координацию боевых групп НАТО, размещенных в Польше и Литве, а также за организацию учений и повышение осведомленности о ситуации в области безопасности. Кроме того, командование находится в готовности действовать в рамках коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

