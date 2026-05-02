В Польше стартовали масштабные учения НАТО: привлечено более 3500 военных

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше стартовали масштабные военные учения Amber Shock 26, в которых принимают участие более 3,5 тысяч военных из нескольких стран НАТО и несколько сотен единиц техники. Учения развернулись на полигоне близ Ожиша на северо-востоке страны.

Как сообщает RMF24, о начале учений заявил спикер многонациональной дивизии «Северный Восток» подполковник Дариуш Гузенда. По его словам, в тренировках задействованы подразделения дивизионного командования НАТО совместно с 2 кавалерийским полком Вооруженных сил США.

Основу контингента составляют американские военные и союзные подразделения из Польши и других государств Альянса. Всего в учениях задействовано более 3500 военнослужащих и несколько сот транспортных средств.

Перед началом маневров 2-й кавалерийский полк США совершил марш из Германии в Польшу протяженностью более тысячи километров. После прибытия подразделения развернулись на полигоне, интегрировались с многонациональной боевой группой НАТО и перешли под командование дивизии Северо-Восток.

В ходе учений военные будут выполнять тактико-огневые задачи, отрабатывая взаимодействие между союзниками и демонстрируя единство Североатлантического союза в вопросах общей безопасности. Кульминацией станет боевая стрельба, запланированная на четверг.

Amber Shock 26 является составной частью широких учений Saber Strike 26, одновременно проходящих в Польше, Литве и Финляндии.

Многонациональная дивизия Северо-Восток отвечает за координацию боевых групп НАТО, размещенных в Польше и Литве, а также за организацию учений и повышение осведомленности о ситуации в области безопасности. Кроме того, командование находится в готовности действовать в рамках коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.