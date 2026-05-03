У Дубаї спростили отримання посвідки на проживання через купівлю житла

Одноосібні власники отримають посвідку без обмежень за вартістю нерухомості.

У Дубаї скасували мінімальний розмір інвестицій у нерухомість, необхідний для отримання посвідки на проживання. Раніше цей поріг становив близько 204 тисяч доларів.

Про зміни повідомили в Земельному департаменті Дубая. Відтепер одноосібні власники житла можуть оформити дворічну посвідку на проживання незалежно від вартості об’єкта.

Водночас для об’єктів із кількома співвласниками обмеження зберігаються: мінімальна частка кожного має становити не менше 400 тисяч дирхамів (близько 100 тисяч доларів).

Ринок нерухомості емірату демонструє зростання. У другому кварталі 2025 року обсяг угод у преміальному сегменті сягнув 2,6 мільярда доларів, що на 52% більше, ніж за аналогічний період торік.

Інвесторська віза через купівлю нерухомості залишається одним із найшвидших способів отримання посвідки на проживання в Об'єднаних Арабських Еміратах. Серед ключових переваг проживання влада країни називає сприятливий клімат, розвинену інфраструктуру та мінімальне податкове навантаження на доходи фізичних осіб.

