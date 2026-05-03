В Дубае упростили получение вида на жительство через покупку жилья

Единоличные владельцы получат вид на жительство без ограничений по стоимости недвижимости.

В Дубае отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость, необходимый для получения вида на жительство. Ранее этот порог составлял около 204 тысяч долларов.

О изменениях сообщили в Земельном департаменте Дубая. Теперь единоличные владельцы жилья могут оформить двухлетний вид на жительство независимо от стоимости объекта.

В то же время для объектов с несколькими совладельцами ограничения сохраняются: минимальная доля каждого должна составлять не менее 400 тысяч дирхамов (около 100 тысяч долларов).

Рынок недвижимости эмирата демонстрирует рост. Во втором квартале 2025 года объем сделок в премиальном сегменте достиг 2,6 миллиарда долларов, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инвесторская виза через покупку недвижимости остается одним из самых быстрых способов получения вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Среди ключевых преимуществ проживания власти страны называют благоприятный климат, развитую инфраструктуру и минимальную налоговую нагрузку на доходы физических лиц.

