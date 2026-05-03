Співачка Тейлор Свіфт реєструє голос і зовнішність, щоб захиститися від ШІ-дипфейків

Співачка подала заявки на товарні знаки, щоб заборонити використання її голосу та образу в контенті, створеному штучним інтелектом.

Американська співачка Тейлор Свіфт подала заявки на реєстрацію свого голосу та зовнішності, щоб убезпечити їх від використання у контенті, створеному за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє видання Variety.

Йдеться про кілька заявок на товарні знаки. Мета — юридично закріпити, що будь-які копії її голосу чи зображення, створені ШІ, вважатимуться недійсними. Зокрема, співачка домагається федерального захисту для двох фраз, безпосередньо пов’язаних із її голосом: «Привіт, це Тейлор Свіфт» і «Привіт, це Тейлор». Ці заявки належать до рідкісної категорії звукових товарних знаків.

Окрема заявка стосується візуального образу артистки — фотографії, де вона зображена у різнобарвному костюмі із срібними елементами та тримає рожеву гітару з чорним ременем.

Раніше образ Тейлор Свіфт уже використовували для створення дипфейків. Це рішення може стати прецедентом для інших артистів у боротьбі з несанкціонованим використанням їхньої ідентичності в цифровому середовищі.

