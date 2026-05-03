Певица Тейлор Свифт регистрирует голос и внешность, чтобы защититься от ИИ-дипфейков

Певица подала заявки на товарные знаки, чтобы запретить использование ее голоса и образа в контенте, созданном искусственным интеллектом.

Американская певица Тейлор Свифт подала заявки на регистрацию своего голоса и внешности, чтобы защитить их от использования в контенте, созданном с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Variety.

Речь идет о нескольких заявках на товарные знаки. Цель — юридически закрепить, что любые копии ее голоса или изображения, созданные ИИ, будут считаться недействительными. В частности, певица добивается федеральной защиты для двух фраз, непосредственно связанных с ее голосом: «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Эти заявки относятся к редкой категории звуковых товарных знаков.

Отдельная заявка касается визуального образа артистки — фотографии, на которой она изображена в разноцветном костюме с серебряными элементами и держит розовую гитару с черным ремнем.

Ранее образ Тейлор Свифт уже использовали для создания дипфейков. Это решение может стать прецедентом для других артистов в борьбе с несанкционированным использованием их идентичности в цифровой среде.

