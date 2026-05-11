ЄС готує нові санкції через викрадення українських дітей Росією

10:53, 11 травня 2026
У Європейському Союзі заявили про підготовку нового пакета санкцій, спрямованого проти осіб, які беруть участь у викраденні та вивезенні українських дітей.
Європейський Союз 11 травня оголосить новий пакет санкцій, пов’язаний із викраденням Росією українських дітей. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Санкції проти осіб, причетних до депортації дітей

За словами Каї Каллас, ЄС продовжує роботу над обмежувальними заходами щодо осіб, які причетні до вивезення українських дітей з території України.

«Сьогодні ми просунемося вперед щодо санкцій проти тих, хто працює з українськими дітьми, депортованими з України», — заявила вона.

Коаліція з повернення українських дітей проведе зустріч у Брюсселі

Каллас також повідомила, що у другій половині дня в Брюсселі відбудеться зустріч високого рівня міжнародної Коаліції за повернення українських дітей.

За її словами, учасники зустрічі продовжать обговорення того, як повернути дітей додому та які додаткові кроки може зробити міжнародна спільнота.

Вона наголосила, що ситуація з українськими дітьми є «жахливою».

Позиція ЄС щодо заяв про припинення вогню

Коментуючи нещодавні заяви про припинення вогню, Каллас заявила, що, на думку ЄС, оголошене Росією припинення вогню мало цинічний характер.

«Ми побачили, що припинення вогню, якого хотів Путін, було виключно цинічною спробою захистити його парад, в той час, як вони насправді завдавали ударів по цивільних в Україні», — зазначила вона.

Водночас, за словами високої представниці ЄС, Україна дотримувалася режиму тиші безумовно, як і раніше, тоді як Росія його традиційно порушувала.

