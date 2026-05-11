ЕС готовит новые санкции в связи с похищением украинских детей Россией

В Европейском Союзе заявили о подготовке нового пакета санкций, направленного против лиц, причастных к похищению и вывозу украинских детей.

Европейский Союз 11 мая объявит о новом пакете санкций, связанном с похищением Россией украинских детей. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Санкции против лиц, причастных к депортации детей

По словам Каи Каллас, ЕС продолжает работу над ограничительными мерами в отношении лиц, причастных к вывозу украинских детей с территории Украины.

«Сегодня мы продвинемся вперед в вопросе санкций против тех, кто работает с украинскими детьми, депортированными из Украины», — заявила она.

Коалиция по возвращению украинских детей проведет встречу в Брюсселе

Каллас также сообщила, что во второй половине дня в Брюсселе состоится встреча высокого уровня международной Коалиции за возвращение украинских детей.

По ее словам, участники встречи продолжат обсуждение того, как вернуть детей домой и какие дополнительные шаги может предпринять международное сообщество.

Она подчеркнула, что ситуация с украинскими детьми является «ужасающей».

Позиция ЕС относительно заявлений о прекращении огня

Комментируя недавние заявления о прекращении огня, Каллас заявила, что, по мнению ЕС, объявленное Россией прекращение огня носило циничный характер.

«Мы увидели, что прекращение огня, которого хотел Путин, было исключительно циничной попыткой защитить его парад, в то время как на самом деле они наносили удары по гражданскому населению в Украине», — отметила она.

В то же время, по словам верховного представителя ЕС, Украина, как и прежде, безусловно соблюдала режим тишины, тогда как Россия, как обычно, его нарушала.

