Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо зміни порядку формування дисциплінарних інспекторів ВРП

Законопроект щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя розглянув Комітет з питань правової політики Верховної Ради.

У середу, 26 липня, Комітет з питань правової політики під час засідання розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. №9483 від 12 липня 2023 року), поданий народними депутатами України Денисом Масловим та Павлом Павлішем. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Також комітет розглянув альтернативні до нього проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. №9483-1 від 18 липня 2023 року), поданий народним депутатом України Калауром І.Р., та проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. №9483-2 від 25 липня 2023 року), поданий народним депутатом України Павлішем П.В. та іншими народними депутатами України.

Зазначається, що вказані законопроекти розроблено з метою забезпечення зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, а також початку її роботи.

На думку членів Комітету, законопроект №9483-2 більш комплексно вирішує питання щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, у зв’язку з наведеним саме цей законопроект доцільно прийняти за основу.

Обговоривши положення вказаних законопроектів, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти №№9483, 9483-1, 9483-2 до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання і рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект №9483-2, скоротивши наполовину строк для надання пропозицій і поправок, у зв’язку з чим законопроекти №№9483, 9483-1 відхилити.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться.

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