Раде рекомендуют принять за основу законопроект об изменении порядка формирования дисциплинарных инспекторов ВСП

Законопроект по изменению статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия рассмотрел Комитет по правовой политике Верховной Рады.

В среду, 26 июля, Комитет по вопросам правовой политики во время заседания рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно изменения статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (№9483 от 12 июля 2023 года), поданный народными депутатами Украины Денисом Масловым и Павлом Павлишем. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Также комитет рассмотрел альтернативные ему проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно изменения статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (регистр. №9483-1 от 18 июля 2023 года), поданный народным депутатом Украины Калауром И.Р. , и проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины об изменении статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (регистр. №9483-2 от 25 июля 2023 года), поданный народным депутатом Украины Павлишем П.В. и других народных депутатов Украины.

Отмечается что указанные законопроекты разработаны с целью обеспечения изменения статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, а также начала его работы.

По мнению членов Комитета, законопроект №9483-2 более комплексно решает вопрос изменения статуса и порядка формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, в связи с приведенным именно этот законопроект целесообразно принять за основу.

Обсудив положения указанных законопроектов, Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты №№9483, 9483-1, 9483-2 в повестку дня девятой сессии Верховной Рады девятого созыва и рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект №9483-2, сократив наполовину срок для предоставления предложений и поправок, в связи с чем отклонить законопроекты №№9483, 9483-1.

Ранее мы писали, что Верховная Рада примет закон о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей, но немедленно их рассмотрение не возобновится.

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